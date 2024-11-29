В Петербурге медбрат психбольницы стал подозреваемым в причинении вреда пациенту

В Петербурге в отделении принудительного лечения психиатрической больницы Адмиралтейского района расследуют инцидент, в результате которого пациент получил пневмонию и травму запястья из-за действий медбрата. Полиция приступила к поиску состава административного правонарушения, сообщается в телефонограмме, поступившей в правоохранительные органы 28 ноября.

По информации ИА «Агентство журналистских расследований», инцидент произошел в ночь с 21 на 22 ноября, когда медбрат без указания лечащего врача применил к пациенту грубое насильственное воздействие. Он вставил в рот пациенту кляп и сильно связал его запястье. Эти действия привели к ухудшению состояния больного, у которого развилась двусторонняя пневмония, а также возникли проблемы с кистью, включая парез и полинейропатию.

Администрация психиатрической больницы, узнав о происшествии, обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку действий своего сотрудника