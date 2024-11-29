В Петербурге кассир магазина отважно сопротивлялась грабителю и предотвратила кражу

В Петербурге кассир продуктового магазина не позволила преступнику украсть деньги и личные вещи. Видеозапись ограбления, опубликованная в Telegram-канале Baza, демонстрирует, как сотрудница магазина оказала яростное сопротивление вооруженному грабителю.

Все началось, когда мужчина вошел в магазин, расположенный в одном из районов города. На первых кадрах видеозаписи он ведет себя спокойно, однако вскоре, в самый неожиданный момент, достает нож и направляется к кассе. Его целью было завладеть выручкой, а также телефоном кассирши. Несмотря на угрозу насилия, женщина не растерялась и начала громко кричать, пытаясь остановить грабителя. Она активно сопротивлялась, не давая ему возможности забрать деньги и совершить задуманное.

Её крики не остались незамеченными: напарница кассирши, находившаяся в подсобном помещении, поспешила на помощь. Она выбежала на улицу и привлекла внимание случайного прохожего, который стал свидетелем происшествия. Мужчина не медлил, выбил нож из рук преступника и затем помог задержать его до прибытия полиции.

В результате быстрой и решительной реакции сотрудников магазина и неравнодушных граждан, грабителю не удалось достичь своей цели. Преступника задержали.