Звездный прайс: сколько стоит новогоднее выступление российских знаменитостей

Перед Новым годом многие задаются вопросом: сколько зарабатывают российские звёзды на праздничных корпоративах? Gazeta.SPb собрала подборку новогодних гонораров звёзд российской эстрады, чтобы читатели смогли оценить масштабы их доходов.

Сергей Шнуров

Из открытых источников стало известно, что 40-минутное выступление Сергея Шнурова будет стоить слушателям 200 тысяч долларов, или более 18 миллионов рублей.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров стал самым дорогим артистом на Новый год. Информация об этом опубликована на сайте KP.RU.

Певец выступит в новогоднюю ночь в зале «Барвиха Luxury Village», где стоимость билетов за столики составляет от 220 до 295 тысяч рублей. Вместе с ним на сцене появится певица Анна Асти. В стоимость билета, согласно информации издания, также включена обширная развлекательная программа.

Валерий Леонтьев

По информации Mash, на Новый год артист будет выступать в Дубае, его гонорар составит примерно 150–200 тысяч долларов. В России же он готов провести предновогодние корпоративы, стоимость которых составит 15 миллионов рублей.

Надежда Кадышева

Надежда Кадышева неожиданно увеличила стоимость своих выступлений почти в пять раз: с 1,5 миллиона до 7 миллионов рублей, как сообщает журнал Starhit в своём Telegram-канале. Певица объяснила своё решение высоким интересом молодёжи к её творчеству.

Другие звезды

Цена выступления Григория Лепса и группы «Руки вверх!» начинается от 6 миллионов рублей.

Юрий Антонов предлагает свои услуги за 7 миллионов рублей. Полина Гагарина и Николай Басков — за 8 миллионов.