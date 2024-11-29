  • 18+

  • Сегодня

    29.11.24, Пт

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $109.58 €116.14 ¥14.67

Звездный прайс: сколько стоит новогоднее выступление российских знаменитостей

Перед Новым годом многие задаются вопросом: сколько зарабатывают российские звёзды на праздничных корпоративах? Gazeta.SPb собрала подборку новогодних гонораров звёзд российской эстрады, чтобы читатели смогли оценить масштабы их доходов.

Звездный прайс: сколько стоит новогоднее выступление российских знаменитостей
Фото: pxhere.com

Сергей Шнуров

Звездный прайс: сколько стоит новогоднее выступление российских знаменитостей
Фото: скриншот видео

Из открытых источников стало известно, что 40-минутное выступление Сергея Шнурова будет стоить слушателям 200 тысяч долларов, или более 18 миллионов рублей.

Филипп Киркоров

Звездный прайс: сколько стоит новогоднее выступление российских знаменитостей
Фото: скриншот видео

Филипп Киркоров стал самым дорогим артистом на Новый год. Информация об этом опубликована на сайте KP.RU. 

Певец выступит в новогоднюю ночь в зале «Барвиха Luxury Village», где стоимость билетов за столики составляет от 220 до 295 тысяч рублей. Вместе с ним на сцене появится певица Анна Асти. В стоимость билета, согласно информации издания, также включена обширная развлекательная программа.

Валерий Леонтьев 

Звездный прайс: сколько стоит новогоднее выступление российских знаменитостей
Фото: скриншот видео

По информации Mash, на Новый год артист будет выступать в Дубае, его гонорар составит примерно 150–200 тысяч долларов. В России же он готов провести предновогодние корпоративы, стоимость которых составит 15 миллионов рублей.

Надежда Кадышева

Звездный прайс: сколько стоит новогоднее выступление российских знаменитостей
Фото: скриншот видео

Надежда Кадышева неожиданно увеличила стоимость своих выступлений почти в пять раз: с 1,5 миллиона до 7 миллионов рублей, как сообщает журнал Starhit в своём Telegram-канале. Певица объяснила своё решение высоким интересом молодёжи к её творчеству.

Другие звезды 

Цена выступления Григория Лепса и группы «Руки вверх!» начинается от 6 миллионов рублей. 

Звездный прайс: сколько стоит новогоднее выступление российских знаменитостей
Фото: скриншот видео

Юрий Антонов предлагает свои услуги за 7 миллионов рублей. Полина Гагарина и Николай Басков — за 8 миллионов.

ПОДЕЛИТЬСЯ: