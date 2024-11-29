В Петербурге и Ленобласти зафиксировали резкий рост неплатежей по ипотеке

По состоянию на начало октября 2024 года в Петербурге объем просроченной ипотечной задолженности (кредиты, по которым не поступали платежи более 90 дней) составил 597 миллионов рублей. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 44% выше по сравнению с показателем 12 месяцев назад, сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант», ссылаясь на данные Центрального банка России.

В Ленинградской области ситуация еще более напряженная: прирост просроченной задолженности в регионе за 9 месяцев 2024 года составил 51%, а за год — 91%, что привело к росту объема неплатежей до 202 миллионов рублей. Для сравнения, в 2023 году увеличение просроченных платежей по ипотечным кредитам в Петербурге было на уровне 18%, а в области — 30%.

Темпы роста неплатежей по ипотечным кредитам в Петербурге и Ленобласти значительно ускорились, что заметно контрастирует с другими регионами России. В Краснодарском крае и Тюменской области рост неплатежей по ипотечным кредитам оказался даже более выраженным. В Краснодаре объем просроченной задолженности за 9 месяцев 2024 года увеличился на 73%, а за год — на 124%, достигнув 1,29 миллиарда рублей. В Тюменской области темпы прироста составили 100% и 105% соответственно, что привело к росту задолженности до 242 миллионов рублей.

На уровне всей страны ситуация также тревожная. Объем просроченных ипотечных долгов на покупку строящегося жилья за 9 месяцев 2024 года вырос в 1,4 раза, достигнув 7,96 миллиардов рублей. Если в прошлом году просроченная задолженность увеличивалась в среднем на 1,5% в месяц, то в текущем году эта цифра возросла до 4% в месяц, что эквивалентно 300 миллионам рублей ежемесячного прироста.

Однако, несмотря на значительный рост просроченных ипотечных платежей, доля таких долгов в общем объеме ипотечных кредитов остается относительно низкой. На 1 октября 2024 года эта доля составляла всего 0,42%, что, по словам аналитиков, значительно ниже, чем по другим категориям кредитования. В то же время общий объем ипотечного портфеля в России на 1 ноября 2024 года составил 21,1 триллиона рублей, с темпом роста 15% по сравнению с предыдущим годом.