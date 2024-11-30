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Спрос на антидепрессанты в Петербурге и Ленобласти увеличился на 17%

В последние месяцы в Петербурге и Ленинградской области был зафиксирован заметный рост спроса на антидепрессанты. По данным исследования, проведённого аналитиками «Контур.Маркета», количество покупок этих препаратов увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная тенденция наблюдается и в других крупных российских городах, включая Москву, где рост составил 18%.

Спрос на антидепрессанты в Петербурге и Ленобласти увеличился на 17%
Фото: Unsplash

Анализ данных, основанных на более чем миллионе чеков, показал, что с сентября по октябрь 2024 года россияне стали покупать антидепрессанты гораздо чаще. Эксперты сравнили результаты с тем же периодом 2023 года и пришли к выводу, что спрос на эти лекарства продолжает расти по всей стране. Одновременно с этим увеличилась и средняя цена препаратов: она выросла на 10%, составив 629 рублей, в то время как в прошлом году средняя стоимость была 576 рублей.

По мнению аналитика «Контур.Маркета» Дарьи Жигалиной, один из факторов, способствующих росту спроса на антидепрессанты, связан с увеличением числа людей, обращающихся за помощью к психологам и психотерапевтам, и, как следствие, получающих назначения на медикаментозное лечение.

Кроме того, в последние годы значительно расширилась возрастная группа потребителей антидепрессантов. Теперь в аптеках всё чаще можно встретить молодёжь в возрасте от 16 до 25 лет, которая, по мнению специалистов, сталкивается с эмоциональными и психологическими проблемами, связанными с учебой, карьерой и личной жизнью. В связи с этим, многие из них обращаются к медикаментозному лечению, чтобы справиться с тревожностью, депрессией или другими психоэмоциональными расстройствами.

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