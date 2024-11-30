Силовики провели обыски на концерте Mayot в Петербурге

В Петербурге во время концерта популярного хип-хоп-исполнителя Mayot (настоящее имя Артём Никитин) прошли обыски, организованные правоохранительными органами. Мероприятие проходит в концертном зале Гигант Холл, где, согласно информации от 78.ru, сотрудники полиции проверяют сумки зрителей в поисках наркотиков.

Силовики начали обыски на входе, обращая особое внимание на личные вещи пришедших на концерт фанатов. По предварительным данным, проверка сумок связана с возможной угрозой распространения запрещённых веществ на массовых мероприятиях.

Mayot, известный тюменский рэп-исполнитель, зарекомендовал себя как один из ярких представителей российской хип-хоп сцены. В своей карьере он работал с такими артистами, как SeeMee, OG Buda и DooMee, и является частью лейбла Melon Music. На его концертах собирается множество поклонников.