Сергей Лазарев покинул шоу «Ну-ка, все вместе!» после скандалов

Популярный певец Сергей Лазарев сообщил о своём уходе из музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!». Артист сделал заявление в эфире, обратившись к коллегам и зрителям. Это произошло после серии скандалов, в которых он оказался замешан. Видео с его обращением опубликовало издание StarHit.

В новом сезоне шоу Лазарев стал одной из самых обсуждаемых фигур не только среди участников, но и среди членов жюри. Он не раз привлекал внимание, в том числе своими резкими высказываниями в адрес коллег и поведением, которое вызвало массу обсуждений в медиа.

В момент обращения певец признался, что работа в проекте стала для него эмоционально тяжелой, и, несмотря на свою любовь к шоу и его участникам, он принял решение, что этот сезон будет для него последним.

«Простите, ради Бога, это мой последний сезон. Мы многое прошли вместе, и вы все для меня дорогие люди. Я, конечно, буду на концерте в Кремле, но этот сезон заключительный для меня», — сказал Лазарев в своем прощальном слове.

Одним из самых ярких эпизодов стало его вмешательство в решение другого члена жюри: Лазарев перелез через «стену», чтобы нажать на кнопку выбора участника, чем вызвал неоднозначную реакцию.