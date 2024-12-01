В Петербургской филармонии откроется выставка «Площадь милосердия»

Со 2 декабря 2024 года в фойе Большого зала Петербургской филармонии откроется уникальная выставка «Площадь милосердия», которая посвещена 110-летию открытия госпиталя Красного Креста в здании, где сегодня располагается филармония. Это событие перенесет посетителей в начало XX века, в эпоху Первой мировой войны, когда здание Петроградского дворянского собрания стало важным центром медицинской помощи.

Госпиталь был открыт 2 декабря 1914 года и предназначался для оказания помощи раненым солдатам низших чинов. Это был первый в Петербурге госпиталь, созданный в общественном пространстве, и он стал символом милосердия и поддержки для многих солдат в тяжёлые годы войны. Работал госпиталь до начала 1918 года, а затем здание было передано Петербургской филармонии, которая стала первой музыкальной институцией в России. Сегодня филармония открывает перед зрителями забытый кусочек своей истории.

Основой для выставки стал уникальный фотоальбом Татьяны Дмитриевны Носович — сестры милосердия, работавшей в этом госпитале. В 2015 году фотоальбом был передан в дар Музыкальной библиотеке филармонии. Этот альбом, а также масштабированные фотографии из него, стали центральными экспонатами выставки, которая будет доступна для публики впервые. В кадрах — редкие моменты жизни госпиталя, люди, которые трудились там, а также само пространство, в котором работали врачи и сестры милосердия.

Кроме фотографий, в экспозиции будут представлены музыкальные инструменты начала XX века, предоставленные музыкантами Заслуженного коллектива России. Эти экспонаты, принадлежащие личным коллекциям артистов, погружают в атмосферу того времени. В январе 2025 года музыканты оркестра филармонии планируют провести концертные программы в рамках выставки, которые воссоздадут звучание произведений, исполнявшихся в зале 110 лет назад.