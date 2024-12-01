Счета комика Долгополова заблокировали после пародии на теракт в Петербурге

Российский комик Александр Долгополов, который вызвал бурные обсуждения после того, как высмеял теракт в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, столкнулся с блокировкой своих банковских счетов. Информация об этом появилась в СМИ со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик». Согласно предоставленным данным, блокировка коснулась его индивидуального предпринимательства, однако оно остается зарегистрированным на 30 ноября 2024 года.

Эти меры стали продолжением целого ряда санкций, применённых к Долгополову, начиная с 2022 года. Последний случай блокировки счета был зафиксирован в июле 2024 года, когда причиной стало нарушение сроков подачи налоговой декларации. Как уточняет агентство, подобные решения принимаются Федеральной налоговой службой (ФНС), и их не первый раз применяют к комику.

Напоминаем, что Александр Долгополов, уехавший из России четыре года назад, оказался в центре внимания еще в 2019 году. После того, как он выступил с комедийным номером в одном из петербургских баров, правоохранительные органы начали проверку на предмет оскорбления чувств верующих. Против него было подано заявление, однако, по сей день, подробности жалобы не были раскрыты.