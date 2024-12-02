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Скульптура Чижика-Пыжика исчезла с фасада дома на Васильевском острове в Петербурге

На Васильевском острове в Петербурге из стены одного из домов пропала миниатюрная реплика знаменитой скульптуры Чижика-Пыжика. Эта маленькая фигурка, расположенная на фасаде здания на 16-й линии, радовала горожан долгие годы, но теперь она исчезла, став жертвой неизвестных воров.

Скульптура Чижика-Пыжика исчезла с фасада дома на Васильевском острове в Петербурге
Фото: скриншот видео из Youtube-канала 1tvnetru

Пользователи социальных сетей, особенно в сообществе «Питер | Читай Пиши Люби» во «ВКонтакте», выразили свое негодование по поводу произошедшего.

«Какие-то негодяи украли Чижика-Пыжика, живущего на Васильевском острове. Чтоб у них руки отсохли!» — пишут в сети после новости о пропаже.

Миниатюрная скульптура была создана местным мастером, который принимал участие в реставрации оригинала знаменитого Чижика-Пыжика, установленного у фонтана на набережной реки Фонтанки. Этот небольшой объект искусства, ставший символом Петербурга, был копией известного произведения, но имел свою особенность — автор решил украсить неприметную стену здания на 16-й линии Васильевского острова, создав фигурку с особым подходом. Местные жители рассказывают, что мастера вдохновила просьба его маленького сына, который часто смотрел в окно и просил папу что-то поставить на стену, чтобы ему было весело.

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