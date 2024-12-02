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В Петербурге открылась Передовая инженерная школа ИСКРА для подготовки лидеров транспортной отрасли

На базе Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I официально заработала новая образовательная структура — Передовая инженерная школа ИСКРА. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

В Петербурге открылась Передовая инженерная школа ИСКРА для подготовки лидеров транспортной отрасли
Фото: телеграм-канал Кирилла Полякова

Школа создана в партнерстве с ведущими высокотехнологичными компаниями и нацелена на подготовку инженеров, которые смогут стать лидерами в области транспортных технологий. Основное внимание будет уделяться разработке и внедрению инновационных цифровых решений для железнодорожного транспорта. По словам Кирилла Полякова, в будущем разработанные технологии предполагается адаптировать для других сфер, таких как метрополитены и промышленный транспорт.

«Сегодня перед страной стоит важная задача — обеспечить технологическое лидерство в глобальном масштабе. Для этого необходимы высококвалифицированные специалисты, и создание передовых инженерных школ, таких как ИСКРА, является ключевым шагом на пути к решению этой задачи», — отметил Кирилл Поляков.

Он выразил уверенность, что петербургские университеты, в сотрудничестве с крупнейшими транспортными и промышленными компаниями города.

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