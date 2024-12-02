Куда бесплатно сходить в Петербурге на неделе 2 — 8 декабря

Gazeta.Spb собрала подборку интересных и бесплатных мероприятий, которые пройдут в Петербурге со 2 по 8 декабря.

Понедельник, 2 декабря

VIII Международный кинофестиваль «Влюблённые в искусство»

Адрес: набережная Крюков канала, 12

С 2 по 5 декабря 2024 года в Петербурге пройдёт VIII Международный кинофестиваль документальных, игровых короткометражных и анимационных фильмов «Влюблённые в искусство».

Этот фестиваль представляет собой серию мероприятий, направленных на поиск и поддержку молодых талантливых режиссёров, создающих фильмы об искусстве и выдающихся произведениях и деятелях культуры. В рамках конкурса 2024 года будут представлены 55 работ, которые были отобраны жюри из нескольких сотен заявок.

Возрастное ограничение: 16+.

Вторник, 3 декабря

«Россия — моя история»

Адрес: улица Бассейная, 32, стр. 1

Каждый первый вторник месяца исторический парк «Россия — моя история» предлагает своим посетителям возможность посетить это место бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+.

Среда, 4 декабря

Интерактивная программа «Человек играющий»

Адрес: Богатырский проспект, 36, к. 1

На этом мероприятии гости смогут познакомиться с некоторыми традиционными играми северных народов, насладиться чарующими звуками варгана и сыграть в настольные игры «гвоздик» и «гора».

Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Эстафета доброты». Записаться на участие можно по телефону.

Возрастное ограничение: 0+.

Лекция «Седой Выборг»

Адрес: поселок Ольгино, улица Колодезная, 30

На лекции слушатели рассмотрят его уникальную архитектуру, отражающую влияние разных культур и времён. Желающие узнают о средневековых постройках города, зданиях в стиле национального романтизма и других достопримечательностях, которые делают Выборг таким особенным.

Возрастное ограничение: 0+.

Четверг, 5 декабря

Лекция «Что мы не знаем о современном искусстве Китая?»

Адрес: улица Савушкина, 128, к. 1

На лекции поговорят о том, когда в Китае начался период современности. Какие темы затрагивают китайские художники, как они вписываются в мировой контекст, и кто устраивал выставки в России.

Лектор — Алиса Веселова, магистр китаеведения, автор лекций и статей о китайской культуре, ведущая книжного клуба азиатской литературы в библиотеке «В Озерках».

Для участия в мероприятии необходимо записаться.

Возрастное ограничение: 12+.

Концерт «Ноты и квоты»

Адрес: улица Большая Морская, 45

Частные лица могут бесплатно посетить Дубовый зал Дома композиторов Петербурга, чтобы посмотреть презентацию программы «Ноты и квоты». На концерте выступят Григорий Зайцев с программой для домры и фортепиано, Олеся Евстратова с номером для домры и балалайки и Сергей Зятьков с произведением из третьей тетради.

Возрастное ограничение: 6+.

Пятница, 6 декабря

Тематическая беседа «Лесная газета»

Адрес: улица Долгоозёрная, 12, к. 2

Участники узнают, какие животные выбирают городские парки и скверы своим убежищем в холодный сезон, как природа приспосабливается к тяжёлым условиям жизни в мегаполисе и какие виды могут быть замечены прямо возле наших домов. Кроме того, участники обсудят особенности поведения животных зимой, их методы выживания и взаимодействие с людьми, а также значимость сохранения экосистем в городах.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 6+.

Лекция «Мастера небесного хрусталя»

Адрес: набережная Черной речки, 12

Библиотека на Чёрной речке приглашает на лекцию, приуроченную к Международному дню художника. На лекции участники обсудят, как произведения мировой литературы отразились в творчестве основоположников цифровой живописи Ютаки Кагаи, Шу Мизогучи и Такаки.

Лектор — Романова Евгения Викторовна, специалист по востоковедению и кандидат филологических наук.

Возрастное ограничение: 12+.

Суббота, 7 декабря

Интерактивная программа «Снежинка на ладони»

Адрес: улица Долгоозёрная, 12, к. 2

Снег — удивительное явление нашей планеты, каждый год он покрывает четверть земной поверхности. И самое интересное, что у снега есть загадки, которые не так просто разгадать. Во время программы участники узнают удивительные факты о снеге, ответят на вопросы викторины и создадут поделку. Регистрация на мероприятие обязательна.

Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль «Живу как неба властелин, в прекрасном мире, но один»

Адрес: набережная Черной речки, 12

Спектакль посвящён 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Он наполнен духом романтизма и глубокой лирики. Литературный театр Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского Общества слепых представит творчество великого русского поэта.

Мероприятие проходит в рамках акции «Эстафета доброты».

Возрастное ограничение: 12+.

Воскресение, 8 декабря

Игра «Здоровье не купишь»

Адрес: улица Долгоозёрная, 12, к. 2

Книгопарк приглашает детей принять участие в командной игре, посвящённой здоровому образу жизни. Участники будут разделены на команды и сыграют в квиз в формате телешоу «Своя игра».

В игре им предстоит отгадывать пословицы, узнавать писателей, связанных со спортом, и разбираться в том, что полезно и вкусно. Необходима предварительная запись.

Возрастное ограничение: 12+.