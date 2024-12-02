Куда бесплатно сходить в Петербурге на неделе 2 — 8 декабря

Gazeta.Spb собрала подборку интересных и бесплатных мероприятий, которые пройдут в Петербурге со 2 по 8 декабря.
Понедельник, 2 декабря
VIII Международный кинофестиваль «Влюблённые в искусство»
Адрес: набережная Крюков канала, 12
С 2 по 5 декабря 2024 года в Петербурге пройдёт VIII Международный кинофестиваль документальных, игровых короткометражных и анимационных фильмов «Влюблённые в искусство».
Этот фестиваль представляет собой серию мероприятий, направленных на поиск и поддержку молодых талантливых режиссёров, создающих фильмы об искусстве и выдающихся произведениях и деятелях культуры. В рамках конкурса 2024 года будут представлены 55 работ, которые были отобраны жюри из нескольких сотен заявок.
Возрастное ограничение: 16+.
Вторник, 3 декабря
«Россия — моя история»
Адрес: улица Бассейная, 32, стр. 1
Каждый первый вторник месяца исторический парк «Россия — моя история» предлагает своим посетителям возможность посетить это место бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+.
Среда, 4 декабря
Интерактивная программа «Человек играющий»
Адрес: Богатырский проспект, 36, к. 1
На этом мероприятии гости смогут познакомиться с некоторыми традиционными играми северных народов, насладиться чарующими звуками варгана и сыграть в настольные игры «гвоздик» и «гора».
Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Эстафета доброты». Записаться на участие можно по телефону.
Возрастное ограничение: 0+.
Лекция «Седой Выборг»
Адрес: поселок Ольгино, улица Колодезная, 30
На лекции слушатели рассмотрят его уникальную архитектуру, отражающую влияние разных культур и времён. Желающие узнают о средневековых постройках города, зданиях в стиле национального романтизма и других достопримечательностях, которые делают Выборг таким особенным.
Возрастное ограничение: 0+.
Четверг, 5 декабря
Лекция «Что мы не знаем о современном искусстве Китая?»
Адрес: улица Савушкина, 128, к. 1
На лекции поговорят о том, когда в Китае начался период современности. Какие темы затрагивают китайские художники, как они вписываются в мировой контекст, и кто устраивал выставки в России.
Лектор — Алиса Веселова, магистр китаеведения, автор лекций и статей о китайской культуре, ведущая книжного клуба азиатской литературы в библиотеке «В Озерках».
Для участия в мероприятии необходимо записаться.
Возрастное ограничение: 12+.
Концерт «Ноты и квоты»
Адрес: улица Большая Морская, 45
Частные лица могут бесплатно посетить Дубовый зал Дома композиторов Петербурга, чтобы посмотреть презентацию программы «Ноты и квоты». На концерте выступят Григорий Зайцев с программой для домры и фортепиано, Олеся Евстратова с номером для домры и балалайки и Сергей Зятьков с произведением из третьей тетради.
Возрастное ограничение: 6+.
Пятница, 6 декабря
Тематическая беседа «Лесная газета»
Адрес: улица Долгоозёрная, 12, к. 2
Участники узнают, какие животные выбирают городские парки и скверы своим убежищем в холодный сезон, как природа приспосабливается к тяжёлым условиям жизни в мегаполисе и какие виды могут быть замечены прямо возле наших домов. Кроме того, участники обсудят особенности поведения животных зимой, их методы выживания и взаимодействие с людьми, а также значимость сохранения экосистем в городах.
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.
Возрастное ограничение: 6+.
Лекция «Мастера небесного хрусталя»
Адрес: набережная Черной речки, 12
Библиотека на Чёрной речке приглашает на лекцию, приуроченную к Международному дню художника. На лекции участники обсудят, как произведения мировой литературы отразились в творчестве основоположников цифровой живописи Ютаки Кагаи, Шу Мизогучи и Такаки.
Лектор — Романова Евгения Викторовна, специалист по востоковедению и кандидат филологических наук.
Возрастное ограничение: 12+.
Суббота, 7 декабря
Интерактивная программа «Снежинка на ладони»
Адрес: улица Долгоозёрная, 12, к. 2
Снег — удивительное явление нашей планеты, каждый год он покрывает четверть земной поверхности. И самое интересное, что у снега есть загадки, которые не так просто разгадать. Во время программы участники узнают удивительные факты о снеге, ответят на вопросы викторины и создадут поделку. Регистрация на мероприятие обязательна.
Возрастное ограничение: 6+.
Спектакль «Живу как неба властелин, в прекрасном мире, но один»
Адрес: набережная Черной речки, 12
Спектакль посвящён 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Он наполнен духом романтизма и глубокой лирики. Литературный театр Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского Общества слепых представит творчество великого русского поэта.
Мероприятие проходит в рамках акции «Эстафета доброты».
Возрастное ограничение: 12+.
Воскресение, 8 декабря
Игра «Здоровье не купишь»
Адрес: улица Долгоозёрная, 12, к. 2
Книгопарк приглашает детей принять участие в командной игре, посвящённой здоровому образу жизни. Участники будут разделены на команды и сыграют в квиз в формате телешоу «Своя игра».
В игре им предстоит отгадывать пословицы, узнавать писателей, связанных со спортом, и разбираться в том, что полезно и вкусно. Необходима предварительная запись.
Возрастное ограничение: 12+.