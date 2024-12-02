Пророчества на Год Змеи: разрушение мавзолея, мировая война и вторжение НЛО

Год Зеленой Змеи по восточному календарю наступит 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года. Согласно древним пророчествам и историческим циклам, этот год обещает быть крайне нестабильным для России, и многие предсказания уже связаны с возможными катастрофическими событиями.

Роковые циклы и историческая закономерность

Историки и астрологи часто отмечают, что Год Змеи — один из самых трагичных и судьбоносных для России. Согласно наблюдениям за «12-летними циклами», в этот год часто происходили важнейшие события, изменявшие ход истории. Так, в Год Змеи случились революции 1905 и 1917 годов, началась коллективизация в 1924 году, а в 1941 году страна столкнулась с Великой Отечественной войной. Также в этот период ушли такие ключевые фигуры, как Сталин, Хрущев, а Горбачев начал перестройку, которая завершилась распадом Советского Союза.

Однако предсказания для 2025 года не ограничиваются лишь исторической статистикой. Ряд астрологов и пророков видят в этом году угрозу катастрофических событий, как на уровне России, так и в мировом масштабе.

Разрушение мавзолея: конец Октябрьской революции?

Один из самых ярких катренов Нострадамуса, который в последние десятилетия привлекает внимание исследователей, касается именно 2025 года. В своем пророчестве французский астролог упоминает «конец октября 25-го года» и обещает тягчайшую войну, а также крушение «веры своих устыдятся народов». По мнению переводчика катренов Вячеслава Завалишина, этот катрен может предвещать разрушение мавзолея в Москве.

Завалишин утверждает, что Нострадамус пророчил не только вынос тела Ленина, но и начало новой эпохи для России, в том числе возможное укрепление связей с Китаем и Ираном. Однако, по мнению исследователей, разрушение мавзолея может стать символом окончания эпохи, связанной с Октябрьской революцией, и предвестием серьезных перемен для страны.

Мировая война и инопланетное вмешательство

Нострадамус также оставил пророчества, которые можно интерпретировать как предвестие глобальных катастроф. Одно из самых известных предсказаний связано с инопланетянами, которых он называл «чудесными треугольниками» или «посланцами с далеких звезд». В его видениях на 2025 год фигурирует «царь Ужаса», который, как предполагают комментаторы, может быть духом Чингисхана, возвращающимся для восстановления своей власти через вмешательство космических существ. Пророк также предупреждал о катастрофических последствиях исследований Марса, которые могут привести к гибели человечества.

Неурожай и климатические катастрофы

Кроме пророчеств о войнах и инопланетных вторжениях, существует и другое замечание, которое касается климата. По мнению академика Людмилы Беспаловой, годы, заканчивающиеся на цифру «пять», часто характеризуются аномальными климатическими явлениями, такими как засухи и неурожай. Подтверждением этого служат данные о катастрофических засухах, которые происходили в России в такие годы, как 1995, 2005 и 2015. Эти события сопровождались разрушительными последствиями для сельского хозяйства, включая многомиллиардные убытки от уничтоженных посевов и масштабные лесные пожары.