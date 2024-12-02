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Продажа антидепрессантов в Петербурге выросла почти на 25% за год

В период с января по октябрь 2024 года продажи антидепрессантов в аптеках Петербурга увеличились на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным аналитиков DSM Group, петербуржцы приобрели около 1,1 миллиона упаковок психотропных препаратов, что подтверждает тенденцию к росту интереса к лечению психических расстройств.

Продажа антидепрессантов в Петербурге выросла почти на 25% за год
Фото: Unsplash

В денежном выражении затраты горожан на антидепрессанты за десять месяцев составили 1,12 миллиарда рублей, что на 29% больше, чем в 2023 году. Большинство покупок пришлось на препараты, произведенные в Дании и Италии. Эта динамика отражает как общее увеличение спроса на психотропные препараты, так и поведенческие изменения среди населения, отмечают эксперты.

Помимо антидепрессантов, также был зафиксирован рост продаж других психофармакологических средств: на 14% увеличились продажи психостимуляторов, ноотропов и транквилизаторов. В общей сложности жители города потратили 2,68 миллиарда рублей на лекарства для нервной системы.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что рост интереса к психотерапевтическим средствам может быть обусловлен более внимательным отношением к собственному психическому состоянию.

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