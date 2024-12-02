Из-за роста ДТП с участием детей в России предложили вернуть изучение ПДД в школы

В ответ на тревожный рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, Национальный автомобильный союз предложил вернуть обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД) в школьную программу. Инициативу направили в правительство России, в том числе премьеру Михаилу Мишустину, с просьбой включить ПДД в курс ОБЖ, чтобы повысить уровень безопасности на дорогах. Об этом сообщил ФедералПрессс.

В организации подчеркнули, что за девять месяцев 2024 года наблюдается резкий рост аварийности среди молодежи. Все основные показатели ДТП с участием детей и подростков значительно ухудшились. Количество таких происшествий увеличилось на 7,3%, составив 18 053 случая, число погибших возросло на 2,6% (до 630 человек), а количество пострадавших в авариях увеличилось на 7,6%, достигнув 20 129 человек.

Особенно обеспокоены в союзе увеличением числа аварий, в которых участвуют несовершеннолетние водители. Такие ДТП возросли на 38,4%, число погибших детей выросло на 23,9%, а количество раненых увеличилось на 39,8%.

Чтобы решить проблему, в Национальном автомобильном союзе предложили вернуть изучение правил дорожного движения в школы. Включение ПДД в курс ОБЖ позволит будущим водителям и пешеходам получать необходимые знания, что, в свою очередь, повысит общую безопасность на дорогах.