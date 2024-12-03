В Петербурге пройдет «Фестиваль музыки Сергея Курёхина» 4 декабря

Нова сцена Александринского театра примет знаковое событие — «Фестиваль музыки Сергея Курехина». Этот масштабный музыкальный проект посвящён творчеству одного из самых значимых и ярких композиторов конца XX века. В рамках фестиваля поклонники его искусства смогут насладиться живым исполнением как известных, так и редких произведений, написанных Курёхиным для кино и театра.

Особое внимание на концерте будет уделено музыке Сергея Курёхина, звучавшей в фильмах, а также композициям из культовых альбомов «Воробьиная оратория» и «Опера богатых». Программа фестиваля обещает быть разнообразной и насыщенной.

Что ждет зрителей на «Фестивале музыки Сергея Курёхина»:

Симфонический оркестр, которым будет дирижировать Андрей Медведев. Он исполнил важную роль в проекте, чтобы передать все богатство и глубину музыки Курёхина в полном оркестровом звучании.

Вечер откроет культовая группа «Три-О» в составе Сергея Летова, Николая Бичана и Максима Белякова. Эти музыканты, многие из которых были близки к Курёхину, исполнят одни из самых знаменитых произведений композитора.

Детский хор Телевидения и Радио Санкт-Петербурга под руководством Игоря Грибкова подарит зрителям неповторимое исполнение композиции, акцентируя внимание на красоте и энергетике детского голоса.

Трио Старшинов / Бурая / Попов, которое, благодаря своему уникальному звучанию, раскроет новые аспекты творчества Курёхина.

Хореографический перфоманс «Тринадевять», ставший знаковым произведением, будет исполнен на музыку Курёхина. Это будет не просто танцевальное представление, а настоящий перфоманс, в котором каждый жест и движение будут органично вписаны в музыкальное сопровождение.

Фестиваль обещает стать важным событием в культурной жизни города, а для многих — долгожданной возможностью вновь прикоснуться к богатому и многогранному наследию Сергея Курёхина.