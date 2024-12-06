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«Каток у Флагштока» окажется в Книге рекордов России

В субботу, 7 декабря, состоится грандиозное открытие самого большого катка в мире, который получит признание в Книге рекордов России. Его площадь составляет впечатляющие 28 000 квадратных метров.

«Каток у Флагштока» окажется в Книге рекордов России
Фото: spbcult.ru

 

Открытие катка начнется с потрясающего выступления олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Алексея Ягудина, который покажет свою программу для зрителей. Также зрители смогут насладиться парным номером, подготовленным бронзовыми призерами Олимпиады 2022, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, которые стали чемпионами мира в 2021 году. Еще одной из ярких частей вечера будет выступление юниоров под руководством легендарного тренера, шестикратной чемпионки СССР и вице-чемпионки мира Тамары Москвиной.

После официальной церемонии открытия звездные спортсмены проведут мастер-классы, фото- и автограф-сессии на льду для всех желающих. В завершение программы для гостей катка состоится захватывающее шоу от команды «Катка у Флагштока», вдохновленное произведениями русских композиторов.

Каток будет открыт для всех желающих с 16:30, а торжественная церемония начнется в 15:00. Для того чтобы попасть на церемонию и насладиться выступлениями звезд фигурного катания, необходимо заранее оформить бесплатные билеты через сайт или в кассах. После торжественного открытия начнется праздничный сеанс катания, который продлится до 19:00, а позже будут еще два сеанса — с 20:00 до 21:30 и с 22:00 до 23:30, где также пройдут шоу и ледовая дискотека.

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