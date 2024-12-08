Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Актриса Алиса Фрейндлих награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени указом Президента РФ Владимира Путина. Эта награда была присуждена артистке за её значительный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Алиса Бруновна стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Ранее она была удостоена орденов II, III и IV степени, которые были вручены ей в 2019, 2009 и 2004 годах.

Напомним, что 8 декабря Алиса Фрейндлих отметила свой 90-й день рождения. Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье знаменитого актера театра и кино Бруно Артуровича Фрейндлиха. Ее мать, Ксения Федоровна, также была увлечена театром и некоторое время в молодости работала актрисой. Родители Алисы расстались до начала войны, и её воспитанием занималась мать. Однако, как позже вспоминала сама актриса, отец всегда оставался важной фигурой в ее жизни.