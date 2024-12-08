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В парке Александра Невского в Тосненском районе открыли выставку

В Тосненском районе открылась уникальная выставка, подготовленная «Парковым агентством» совместно с Государственным Эрмитажем. Экспозиция приурочена к 300-летнему юбилею переноса мощей князя Александра Невского из Владимира в Петербург и фокусируется на реставрации одной из главных святынь, связанной с этим событием — серебряной раки XVIII века, в которой хранились мощи святого.

В парке Александра Невского в Тосненском районе открыли выставку
Фото: пресс-служба администрации Тосненского района

Выставка открыта для посетителей в историко-мемориальном парке Александра Невского, который расположен на возвышенности у реки Тосна, между поселками Ульяновка и городом Никольское. Это место выбрано не случайно — по преданиям, здесь когда-то стоял сам князь Александр Невский, размышляя о защите русской земли от врагов.

Посетители выставки смогут увидеть фотографии из архивов Государственного Эрмитажа, на которых запечатлены процессы реставрации раки, а также получить подробную информацию о трудоемком процессе восстановления гробницы святого.

Выставка будет работать до 19 декабря, и ее смогут посетить не только жители Тосненского района, но и гости региона, желающие познакомиться с историей и культурой России. Помимо основной экспозиции, также стоит обратить внимание на окрестности парка, с которых открывается живописный вид на природу и местные просторы — место, где, по преданиям, сам Александр Невский размышлял о судьбе своей земли.

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