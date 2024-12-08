Эрмитаж откроет большую выставку к 250-летию Каспара Давида Фридриха

С 8 декабря 2024 года в Эрмитаже открывается уникальная выставка, приуроченная к 250-летнему юбилею одного из величайших мастеров немецкого романтизма — Каспара Давида Фридриха. Мероприятие представляет собой масштабный проект, в рамках которого посетители смогут познакомиться с более чем двумя сотнями экспонатов, собранных из 15 российских музеев. Среди них — живопись, графика, прикладное искусство, а также мемориальные предметы и архивные документы, связанные с жизнью и творчеством художника.

Для широкой аудитории выставка открывает уникальную возможность увидеть произведения Фридриха, собранные из различных коллекций, в одном пространстве. В Эрмитаже будут представлены 11 картин и 16 рисунков, демонстрирующих основные этапы творчества художника.

Важным аспектом выставки является связь Фридриха с русской культурой. Музей напоминает об особом отношении русских к творчеству этого художника, которое сложилось в первую половину XIX века и было связано с личностями таких исторических фигур, как Николай I, императрица Александра Фёдоровна и поэт Василий Жуковский. Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, приводит в своей речи цитаты, подчеркивающие «романтическую историю русской любви к Фридриху», которая привела к тому, что работы мастера стали важной частью русских коллекций. Экспозиция размещается в контексте российской культурной жизни тех лет, включив в себя не только живопись и графику Фридриха, но и мебель, театральные декорации, архитектурные проекты, вдохновленные готикой — популярным стилем той эпохи.

Каспар Давид Фридрих (1774–1840) вошел в историю искусства как яркий представитель романтизма. Его творчество было тесно связано с философскими и литературными идеями того времени, олицетворяя стремление к духовной свободе, отказ от рационализма и возврат к мистическому восприятию мира. Важнейшей темой для художника был пейзаж, который в романтизме стал символом возвышенной свободы, контрастирующей с рационализмом и упорядоченностью классицизма. Фридрих родился в прибрежной Балтийской области, и его работы нередко отражают суровую природу севера, которая, в отличие от традиционных итальянских пейзажей, стала важным объектом вдохновения для художников-романтиков.

Кроме того, эпоха романтизма стала временем «реабилитации» готической архитектуры, часто изображавшейся на картинах Фридриха, что также подчёркивает его взгляд на «национальный дух» и иррациональность, противопоставленные рационализму Просвещения. Художники-романтики искали другие, новые пути выражения, что привело к отказу от традиционного имперского классицизма.

Проект возглавляют кураторы Эрмитажа — Михаил Дедикин и Александра Коншакова, которые тщательно подготовили экспозицию, ставшую результатом многолетней работы и сотрудничества с музеями России.