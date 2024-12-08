Артистка Диана Вишнева поздравила Алису Фрейндлих с юбилеем

Известная народная артистка России, балерина Диана Вишнева, прислала тёплое и трогательное поздравление Алисе Бруновне, которая отметила свой юбилей. В своём послании Вишнева выразила восхищение многолетним творчеством и вкладом Алисы Бруновны в российское искусство, подчеркнув её исключительное место в театре и кино.

«Дорогая и любимая Алиса Бруновна, ваше творчество объединяет поколения», — пишет Вишнева. — «Мы все выросли на ваших фильмах и спектаклях, песнях и цитатах, которые давно стали крылатыми. Вы, как та сама Алиса из-за зеркала, легко переходите из одной реальности в другую, переходя от театра в кино и обратно, оставаясь всегда на высоте.»

Диана Вишнева отмечает, что Алиса Бруновна работала с выдающимися режиссёрами и артистами, но при этом сохранила уникальную способность быть хранителем традиций актерского мастерства, являясь для молодого поколения настоящим ориентиром. Для Вишневой, как и для многих, Алиса Бруновна остаётся истинным символом Петербурга.