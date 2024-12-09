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В Петербурге задержали около 20 участников ЛГБТ*-вечеринки

В Петербурге накануне состоялся полицейский рейд в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, в ходе которого около 20 человек были задержаны и доставлены в полицию.

В Петербурге задержали около 20 участников ЛГБТ*-вечеринки
Фото: Baltphoto

Как сообщили РИА Новости, на момент прибытия полиции в помещении находилось около 130 человек. Из них наиболее активные участники мероприятия, порядка двадцати человек, были задержаны «для разбирательства и профилактической работы».

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов также обнаружили и изъяли материалы, включая наклейки и литературу, содержащие «признаки экстремистского содержания».

* -движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

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