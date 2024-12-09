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Волховский цементный завод «ГлаЦем» начал процесс реорганизации

Фото: Baltphoto

Компания «ГлаЦем» из Ленобласти начала реорганизацию.

Цементный производитель ООО «ГлаЦем», возглавляемый Владиславом Кардашем, приступил к процессу реорганизации. Как следует из данных, опубликованных на портале Федресурса, решение о преобразовании компании в акционерное общество было принято владельцем предприятия Максимом Волковым 20 ноября 2024 года, сообщает abn.agency.

Причины реорганизации пока не раскрываются.

Отмечается, что в прошлом году «ГлаЦем» продемонстрировал заметный рост финансовых показателей. Выручка компании составила 3 млрд рублей, что на 201 млн больше, чем в 2022 году. Итогом деятельности стало получение прибыли в размере 3,7 млрд рублей, тогда как в 2022 году предприятие зафиксировало убыток в 1 млрд рублей.

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