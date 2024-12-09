Большой Московский цирк привезет в Петербург новогоднее шоу по сказке Андерсена

С 29 декабря по 8 января в КСК «Арена» пройдет уникальное новогоднее цирковое шоу «Стойкий оловянный солдатик» от Большого Московского цирка. Это постановка, вдохновленная знаменитой сказкой Ханса Кристиана Андерсена, будет демонстрироваться 22 раза. Художественный руководитель цирка Аскольд Запашный рассказал «Петербургскому дневнику» о том, что зрители смогут увидеть необычное представление, где креативная цирковая команда воплотит классическую историю на языке современного цирка.

«Это высококлассное шоу, полное зрелищных трюков и разнообразных номеров, которые подойдут зрителям любого возраста. Мы постарались создать постановку, где каждый элемент служит развитию сюжета, и все жанры циркового искусства — от акробатики до дрессуры животных — помогут воссоздать атмосферу сказки», — отметил Запашный.

Шоу будет включать в себя такие номера, как выступления дрессированных верблюдов и пум, акробатов на качелях, гимнастов на ремнях и корд-де-парель, а также захватывающее огненное шоу. Одним из самых ярких моментов программы станет выступление балерины, танцующей на спине скачущей лошади. В отличие от традиционной печальной концовки сказки Андерсена, в версии Большого Московского цирка финал будет радостным, а зло будет побеждено благодаря любви и доброте героев. Клоуны, исполняющие роли злых чертей, скорее развлекут зрителей, чем напугают их.

Важной частью спектакля станут и костюмы, и театральные элементы. Цирк также представит номера с участием призеров международных цирковых фестивалей, таких как аттракцион «Партерный полет», которым руководит Карен Еганян, и воздушные гимнастки, работающие на высоте 14 метров без страховки.