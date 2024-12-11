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В Петербурге в 2025 году вырастет стоимость путевок в детские лагеря

В 2025 году в Петербурге значительно вырастет стоимость путевок в детские лагеря, сообщили представители городских властей. По информации петербургского комитета по образованию, отдых в лагерях на территории России обойдется родителям в 50 106 рублей, а для лагерей на юге цена составит 55 419 рублей. Это на 4,6% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил ФедералПресс.

В Петербурге в 2025 году вырастет стоимость путевок в детские лагеря
Фото: pxhere

Для лагерей дневного пребывания цена будет составлять 13 377 рублей, как уточнила газета «Фонтанка». Важно отметить, что работающие граждане и дети из спортивных или творческих коллективов при школах смогут получить сертификат, который позволит частично компенсировать стоимость путевки.

Петербургские власти также анонсировали, что в 2025 году планируют выдать 84 250 сертификатов, которые помогут родителям снизить расходы на летний отдых детей. В целом, за счет бюджетных средств будет предоставлено 161 341 путевка, что позволит многим семьям отправить детей в лагеря по сниженной цене.

 

 

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