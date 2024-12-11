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РЖД будут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Петербург

Фото: Unspalsh

РЖД и компания «ВСМ Две столицы» утвердили договор генерального подряда на строительство ключевого участка первой в России высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Петербург.

Как сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу РЖД, глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров уточнил, что строительство основного участка начнется после утверждения проектной документации, работа над которой сейчас активно продолжается. По его словам, приступить к строительству планируется в середине следующего года.

Проект предполагает привлечение ведущих строительных и инженерных ресурсов России, что обеспечит внедрение передовых технологий в сфере железнодорожного транспорта. Для высокоскоростного движения планируется создание современной инфраструктуры нового поколения, которая будет более энергоэффективной и долговечной, отмечено в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в РЖД уточнили, что основной концессионный участок магистрали охватывает работы по созданию инфраструктуры от станции Крюково до станции Петербург — Главный.

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