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В России захотели ужесточить наказание для живодеров

В России за последние несколько месяцев значительно возросло количество инцидентов, связанных с так называемым «догхантингом» — попытками массового отравления животных с использованием ядовитых приманок на улицах. Об этом 11 декабря заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов, сообщает Инфо24.

В России захотели ужесточить наказание для живодеров
Фото: Pxhere

По его словам, эта проблема приобрела более тревожные масштабы, так как в действиях догхантеров начали проявляться организованные и жестокие методы. Арапов отметил, что теперь такие действия совершаются не одиночками, а группами, в которых четко распределены обязанности и имеется иерархия. Это, по мнению депутата, требует срочного вмешательства со стороны законодателей.

«Методы догхантеров становятся все более изощренными и жестокими. Это уже не просто отдельные инциденты, а организованные группы, что делает ситуацию крайне опасной. Нужно немедленно принимать меры», — пояснил Георгий Арапов.

В связи с этим партия «Новые люди» предложила внести поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание для живодеров.

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