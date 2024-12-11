В России захотели ужесточить наказание для живодеров

В России за последние несколько месяцев значительно возросло количество инцидентов, связанных с так называемым «догхантингом» — попытками массового отравления животных с использованием ядовитых приманок на улицах. Об этом 11 декабря заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов, сообщает Инфо24.

По его словам, эта проблема приобрела более тревожные масштабы, так как в действиях догхантеров начали проявляться организованные и жестокие методы. Арапов отметил, что теперь такие действия совершаются не одиночками, а группами, в которых четко распределены обязанности и имеется иерархия. Это, по мнению депутата, требует срочного вмешательства со стороны законодателей.

«Методы догхантеров становятся все более изощренными и жестокими. Это уже не просто отдельные инциденты, а организованные группы, что делает ситуацию крайне опасной. Нужно немедленно принимать меры», — пояснил Георгий Арапов.

В связи с этим партия «Новые люди» предложила внести поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание для живодеров.