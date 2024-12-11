9-я биеннале «Архитектура Петербурга» — яркое событие, яркие итоги

Биеннале этого года показала себя как многоярусное разнообразное событие, которое включало выставку работ архитектурной элиты Санкт-Петербурга, мастер-классы и клаузуры для посетителей, разнообразную деловую программу и обширную культурную, которая шагнула далеко не только за физические пределы Мраморного зала Этнографического музея, где происходила биеннале, но и за временные – экскурсии и мероприятия будут продолжаться в течение декабря.

«Особенностью сегодняшней экспозиции является то, что она очень авторская», — сказал на открытии биеннале председатель Объединения архитектурных мастерских Олег Харченко, руководитель архитектурной мастерской «УРБИС-СПБ».

Архитектурное бунтарство или ни шагу в сторону?

Взгляды участников биеннале на то, каким образом должен формироваться облик города, кардинально разделились. Часть градостроительного сообщества апеллировало к советскому опыту планирования. «Несмотря на колоссальные ограничения градостроения времен СССР, архитекторы создавали шедевры, старые районы продуманы и до сих пор удобны. Плановое градостроение разрушено, но новое не научилось создавать единую ткань города, а городские власти так и не смогли наладить систему стратегического развития.

Олег Харченко: «Петербургская школа архитектуры опирается на ансамблевое мышление, которое зародилось вместе с рождением города и поддерживалось в советскую эпоху. Поиск ритмики и соразмерности до сих пор занимает половину творческой работы наших архитекторов».

Этой же точки зрения придерживается Евгений Подгорнов, руководитель архитектурной INTERCOLUMNIUM: «Кварталы советской застройки уникальны. Они решали острую социальную задачу, с одной стороны, с другой – создавали исключительно комфортные средовые условия. Дворы, озеленение, расположение социальной инфраструктуры до сих пор могут служить примером комплексного подхода к градостроению».

Кристаллизация облика города происходит тогда, когда дома вступают в диалог друг с другом. Ансамблевость – главное отличие Петербурга от многих других городов. В качестве примера выступают не только дома старой постройки, но и то, что создается сегодня – например, дома архитекторов Евгения Герасимова и Евгения Подгорнова, созданные, соответственно, в венецианском и каталонском стилях – архитектурные идеи повлияли друг на друга и создали единый облик квартала.

Проект должен взаимодействовать с окружающей средой и с деталями окружения, при этом возможно и стилевое разнообразие, — считает Анастасия Катаргина, руководитель группы развития социальной и коммерческой инфраструктуры компании «Брусника». — Архитектура — это отклик на контекст, и мы считаем, что дома должны быть разными. Главный вопрос в целесообразности и нужности разнообразия.

Другой точки зрения придерживается Илья Ермолаев, архитектор бюро SLOI architects: «Самый верный путь развития города – это создание «лоскутного одеяла» вместо ансамблей. В итоге создается неповторимая ткань, которая, возможно, и вырастет потом в ансамбль».

Сошлись же точки зрения всех участников дискуссий на том, что Закон Санкт-Петербурга №820-7, появившийся в 2009-м году как регулирующий архитектурный хаос и беспредел застройщиков, возникший в 90-е годы прошлого века, «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон», безнадежно устарел и из регулирующего превратился камень, связывающий руки и разбивающий творческую мысль.

Наиболее радикальную конструкцию развития города представил Ингмар Витвицкий, руководитель студии INGMAR architects, автор проекта «Петербург Будущего». По словам архитектора, понятие «небесная линия», которую ввел Дмитрий Лихачев, возможно, была ошибочна. В результате все высотные дома вынесены на периферию, и город превратился в котел, внутри которого медленно разрушается исторический центр. Петербург Витвицкого может стать городом, где инновационные технологии и природа сливаются в гармоничное пространство. Узкие дворы-колодцы демонтируются, преобразуясь в крытые зелёные дворы.

Небоскрёбы в центре города — новые архитектурные доминанты, объединяющие жилые комплексы, рабочие пространства, школы, медицинские центры, торговые и развлекательные зоны и общественные парки. Для удобства жителей небоскребы связаны между собой сетью вертикальных садов. Интеллектуальные системы управления оптимизируют потребление ресурсов. Струнный воздушный транспорт объединяет районы.

Модные дома

Архитектура в принципе должна быть смелой и разрушать барьеры и время. О смелости архитектурной мысли, о том, что архитектура должна быть не боязливой послушницей воли заказчика, а прорываться сквозь ограничения чиновников, вновь и вновь говорили на всех площадках биеннале. При этом архитектура не должна слепо следовать быстротечной моде. В ней должен отразиться стиль эпохи. Об этом очень емко заявил Евгений Герасимов, руководитель мастерской «Евгений Герасимов и партнеры»: «Смена стилей в нашу эпоху происходит стремительно. Наполеон привёз из Египта стиль Ампир, который жил десятилетия, сейчас модные дома — это опасная штука. Одежду можно выкинуть, а дом нет. Говоря об архитектурной моде, можно говорить о моде на технологичность и экономичность».

Молодые и маститые

Интересен был монолог молодых мастерских с корифеями. Олег Манов, основатель студии FUTURA ARCHITECTS (12 лет): «Открытие бюро было для меня сравнимо с прыжком с парашютом. Главной задачей был поиск единомышленников и инвесторов, но наиглавнейшей – поиск первого заказчика. Первого заказчика не было, потому что не было реализованных объектов. А объектов не было, потому что не было заказчиков. В итоге появились заказчики, а потом и новые сложности. В какой-то момент Олег понял, что он не успевает за заказами, стал записывать свои мысли и образы. Так рождались «Архитектурные фантазии», некоторые из которых потом становились эскизами и прообразами проектов. К слову, часть «фантазий» нашла себе место в собрании Музея архитектуры им. Щусева в Москве.

Михаил Кондиайн, сооснователь архбюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры» (архитектурное бюро с 35-летним стажем и с архитектурной лицензией №:1 в Петербурге): «Из пяти основателей бюро сейчас осталось только двое… Но мы сохраняем дух семейности и единения в творчестве. Мы никогда не стремились прославиться, расшириться и заработать много денег, мы стремились творить и создавать».

Ирина Барто, заместитель председателя ОАМ, подчеркнула: «Молодые бюро берутся сегодня за сложные и разноплановые задачи. На выставке они были представлены яркими и запоминающимися проектами. FORMANORMA – апарт-отелем на Василеостровской, Архитектурная мастерская Юсупова – школой в Новоселье, Б2 — проектом малоэтажной застройки Пулково Lake».

Туристическая архитектура – запрос на многофункциональность

Развитие внутреннего туризма рождает новые архитектурные заказы. Петербург все еще в основном эксплуатирует старые туристические маршруты: музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли. Правда, появляются новые общественные пространства, в основном, на месте старых промышленных предприятий. Яркий пример — Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик», который отреставрирован и приспособлен под современное использование НИиПИ Спецреставрация. При переустройстве здания из промышленного назначения в административно-деловое был создан внутренний атриум, объединяющий под стеклянным фонарем офисные помещения 1-3 этажей. Сейчас в здании завершены все отделочные работы и открылась бесплатная временная экспозиция, посвященная истории Канатного цеха, где посетители смогут погрузиться во времена СССР.

Новым центром для гостей Петербурга станет Марина в Горской, где до 30 года будет построено 14 гостиниц, 6700 номеров, учебные центры для детей и взрослых, обустроен двухкилометровый пляж. Планируется создание дорожной и водной инфраструктуры для связи с городом и с Кронштадтом, который тоже превращается в новый туристический центр.

При этом принципиально новые для России виды туристической инфраструктуры появляются все же не в Петербурге. В районах страны, где растет виноград, развивается этнотуризм, а за ним следует гостиничная инфраструктура. В Якутске прокладываются маршруты и создается инфраструктура для видового туризма: вдоль реки Лены, к столбам.

Яркий проект, разработанный для Москвы, представила студия FUTURA ARCHITECTS. По проекту мастерской в районе Домодедово будет построен гольф-курорт с гостиницей и медицинским центром на площади 130 га. «Проект совместит функции развлечения и медицины, — рассказывает Олег Манов, руководитель мастерской, — На территории будет выполнено озеленение, организован акватермальный комплекс, созданы автостоянки, детские и взрослые спортивные площадки, зоны отдыха, а также летнее кафе. Главным, конечно, будет 24-х луночное поле, самое большое в России. По территории гольф-клуба можно передвигаться на электро-транспорте». Медицинская часть занимает четверть проекта, и в архитектурном смысле санаторий сильно отличается от гольф-построек. Выполнен он в бионическом стиле и максимально повторяет очертания ландшафта.

Всеволод Яковлев, архитектор, основатель и руководитель мастерской «ПРОКСИМА»: «Город — это постоянно развивающаяся структура. В последнее время мы видим, что запросы общества меняются. Три-четыре года назад существовал тренд на музеи: любая уважающая себя организация считала, что у нее должен быть музей. Сейчас мы уходим в сторону максимально трансформируемых пространств. В целом, общественное пространство должно быть организовано архитектором таким образом, чтобы в нем могли проходить события разных форматов; чтобы оно вмещало в себя сразу несколько функций. Но и совмещать чрезмерный функционал в одном проекте — это тоже неправильно.

Для развития туристической инфраструктуры нужны амбициозные задачи, такие, как, например, создание инфраструктуры для Олимпиады в Сочи. В этом году этому грандиозному событию исполняется 10 лет. Олег Харченко, возглавлявший Государственную корпорацию «Олимпстрой», собрал на круглый стол участников и создателей единой архитектурной концепции пространства зимних Олимпийских игр в Имеретинской низменности. Главные спортивные сооружения Олимпийского парка и Горного кластера стали архитектурным явлением мирового масштаба и доказательством того, что нашим архитекторам под силу любые вызовы. Главное, чтобы они были.

Петербург златоглавый

Большой интерес вызвала дискуссия о церковной архитектуре. С начала 20-го века было утрачено более 1000 православных храмов. Согласно строительному уставу 19 века лучшие места должны были отдаваться под соборы и церкви. Сегодня парадигма поменялась, и с точки зрения участников диспута, теперь землю отдают по принципу: на тебе боже, что нам негоже. Храмы по некоторым нормативам, к примеру, по парковочным местам, приравнены к торговым центрам, что удорожает строительство, а по некоторым параметрам делает его и вовсе невозможным.

С другой стороны, поменялся и конфессиональный, и религиозный состав населения. Согласия между участниками дискуссии относительно того, можно ли «пускать торговцев в храм», и использовать его как общественное пространство, так и не было достигнуто.

Театр начинается с вешалки, город с аэропорта, и все — с архитектуры и центров притяжения

Многофункциональность становится самым важным градостроительным трендом. И если в отношении храмов с этим можно поспорить, то аэропорты и театры, наоборот, стремятся расширить свои функции и создать дополнительные наживки для комфорта пассажиров и зрителей. На территории Пулково, например, расположены не только кафе и рестораны, несущие дополнительные функции, но устраиваются выставки, есть памятники и другие произведения искусства.

Художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев: «Я за то, чтобы в театре, если есть для этого возможность, было место для современных академических концертов, авангардных танцевальных постановок для поддержки некоммерческих работ молодых людей. Зритель может сначала прийти именно на это, а потом придет в театр, убедившись в том, что театр это тоже что-то интересное, не нафталиновое. Мне кажется, на примере работы нашей новой сцены, театр может брать на себя функцию культурного центра, но при этом театральное искусство должно быть на первом месте, а все остальное – уже дополнительные функции».

Новаторские идеи в архитектуре театров всегда были востребованы и иногда даже опережали время и технологи. Игорь Пасечник, архитектор, руководитель группы компаний НИиПИ Спецреставрация, считает, что 30 процентов театрального конструктива — это инновации.

Культурная программа – «архитектурное закулисье»

Заместитель председателя ОАМ, руководитель архитектурного бюро «Umbra» Ирина Барто: «В этот раз мы окунули посетителей биеннале в закулисье архитектурной жизни: у нас были организованы экскурсии в бюро, где желающие могли увидеть, как создаётся архитектура, какие люди над ней работают и таинство этого процесса. Ажиотаж вызвали экскурсии по объектам, о создании которых рассказывали сами авторы, архитекторы».

Среди партнеров культурной программы – архитектурные символы Петербурга, музеи, театры, выставочные пространства, храмы, творческие вузы и, даже, модные бренды. К программе присоединились: Музей истории Санкт-Петербурга, Музей Фаберже, ЦВЗ «Манеж», Музей Академии художеств, Цирк на Фонтанке, РОСФОТО, МВЦ «Петербургский художник», Петербург глазами инженера, Анненкирхе, Покровская церковь на Боровой, Академия художеств имени Ильи Репина, Театр «Открытое Пространство», МЕТАМОДЕРНИСТЫ, MASTERS, MILLA BERILLO и другие.

Продюсер в деле

Культурную и деловую программы «собрал» с архитекторами деловой клуб MEETING! Дискуссии, паблик токи, творческие встречи – идеальные для архбиеннале форматы – с интересным содержанием, порой острые, в меру бизнесовые, без лишней рекламы.

— Впервые мы пригласили в программу другие дискуссионные площадки, ИА Агентство Бизнес Новостей, Форсайт-РБК, Деловой Петербург, РосБалт, masters.., — рассказывает Елена Глебова, сооснователь делового клуба MEETING! — Удалось значительно расширить аудиторию биеннале и укрепить лояльность к проекту.

Яркими получились встречи архитекторов со спикерами от культуры: об архитектуре в различных аспектах, о тенденциях в развитии современного города, об особой роли архитектора поговорили остро — с Елизаветой Лихачёвой, экс-директором Музея архитектуры и ныне директором ГМИИ имени А. С. Пушкина. Честно — с настоятелем Анненкирхе Евгением Раскатовым. Продуктивно — с художественным руководителем Александринки Никитой Кобелевым. Вдохновенно — с тренером и легендой фигурного катания Тамарой Москвиной.

По словам команды MEETING!, собрать богатый состав было непросто, но видеть, как раскрываются спикеры в обсуждении важных и подчас чисто человеческих вопросов, того стоит. Каждая сессия собирала свою аудиторию и полный зал. Активно слушали, были до конца, задавали вопросы и дискутировали: открытый диалог с участием архитекторов, города, властей и бизнеса состоялся! И про небоскрёбы, и про приспособления, и про эконом-класс, и о модном, и о несбыточном, и о самом человеческом в архитектуре.

О партнерстве и партнерах

Мария Орлова-Шейнер, исполнительный директор ОАМ: «Еще один прорыв 9-й биеннале – это расширение круга участников. Архитектор не может быть отделен ни от заказчика, ни от строительных материалов. Поэтому в программе были яркие и убедительные выступления девелоперов, застройщиков и производителей. Стратегическим партнёром биеннале стала группа ЛСР, программным – «Брусника», тематическими партнерами — «Самолёт», «УК Возрождение ТД» и LARTA Glass. Партнерами дискуссий также выступили: LEGENDA, Derevo park, ГК Выбор, Алютех, Российская стекольная компания, МЛА, Церезит, Кнауф и Город-спутник Южный».