  • 18+

  • Сегодня

    11.12.24, Ср

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100.03 €106.2 ¥13.66

Новогодний кошмар: как елка превращается в дом для паразитов

Живая елка может стать потенциальным жилищем для плесени, насекомых и грибков. Об этом «Ленте.Ру» рассказал старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Новогодний кошмар: как елка превращается в дом для паразитов
Фото: Bultphoto \ Надежда Цветкова

 

«Ряд насекомых может зимовать в стволе, среди ветвей и хвои дерева. Чаще всего это жуки-короеды, яйца тли, реже — пауки и клещи. Их появление может доставить дискомфорт, когда они начнут размножаться и расползаться по квартире», — пояснила эксперт.

Кроме того, существует риск занести споры плесневых грибов, особенно если дерево хранилось во влажных условиях. Плесень может испортить воздух в квартире и вызвать аллергию.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинами

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинамиКультура
Внимательные зрители давно заметили, что в некоторых картинах советского кинематографа происходят нелепые и порой нелогичные моменты, которые, несмотря на их очевидность, ушли незамеченными при съемках. Видеоблогерша Оля Лёля рассказала Gazeta.SPb забавные и странные киноляпы, которые можно встретить в культовых советских фильмах. Давайте вспомним несколько таких ярких примеров. «Иван Васильевич меняет...
Подробнее

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилить

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилитьДостопримечательности
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — искусственную или живую? Gazeta.SPb собрала подборку адресов лесничеств, где можно самостоятельно выбрать символ Нового года. Для тех, кто предпочитает купить готовую новогоднюю красавицу, подготовлена подборка ёлочных базаров. Если среди читателей есть поклонники искусственной ёлки, то для них даны рекомендации...
Подробнее