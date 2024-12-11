Новогодний кошмар: как елка превращается в дом для паразитов

Живая елка может стать потенциальным жилищем для плесени, насекомых и грибков. Об этом «Ленте.Ру» рассказал старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Ряд насекомых может зимовать в стволе, среди ветвей и хвои дерева. Чаще всего это жуки-короеды, яйца тли, реже — пауки и клещи. Их появление может доставить дискомфорт, когда они начнут размножаться и расползаться по квартире», — пояснила эксперт.

Кроме того, существует риск занести споры плесневых грибов, особенно если дерево хранилось во влажных условиях. Плесень может испортить воздух в квартире и вызвать аллергию.