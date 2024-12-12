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Путин потребовал решить вопрос с финансированием ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин заявил, что финансирование высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург до сих пор не утверждено. Об этом сообщило ТАСС.

Путин потребовал решить вопрос с финансированием ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Фото: telegram-канал РЖД

 

«То же самое касается и мер поддержки производителей подвижного состава — они все не приняты пока», — констатировал глава государства.

Он использовал метафору бракосочетания, объяснив, что пока не подписаны все необходимые документы о выделении средств, проект находится под угрозой срыва или полного закрытия. Путин призвал ответственных лиц к скорейшему решению вопроса и напомнил о необходимости соблюдения сроков реализации проекта. По его словам, промедление лишь усугубляет существующие проблемы.

Планируется, что высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург должна начать пассажирские перевозки в 2028 году. В 2027 откроется тестовый полигон Москва-Тверь для испытаний первого скоростного поезда.

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