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Биолог Павел Глазков порекомендовал собирать зимние опята

Грибной сезон в Ленобласти продолжается даже под снегом. Биолог Павел Глазков рекомендует собирать зимние опята: фламмулину и трубчатые лисички. Они растут на деревьях и не боятся морозов до -10 градусов. Фотографиями грибов биолог поделился в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».

 

Биолог Павел Глазков порекомендовал собирать зимние опята
Фото: telegram-канал «Каждой твари по паре»

 

Зимние опята — морозостойкие грибы. После оттепели они продолжают расти, и в тёплую зиму их можно собирать до самой весны. Молодые опята имеют янтарно-жёлтую шляпку, которая с возрастом и после морозов темнеет. У зимних грибов бархатистая ножка тёмно-коричневого цвета, а шляпка — пластинчатая.

В отличие от ложных опят, зимние хорошо переносят морозы. Популярный в Азии, в частности в Китае, где его культивируют, этот гриб подходит для любых видов кулинарной обработки, хотя лесные опята вкуснее выращенных искусственно. В Петербурге зимние опята можно найти в маринованном виде в магазинах.

 

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