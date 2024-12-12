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Россия закроет въезд в страну для ряда польских дипломатов на 30 лет

Некоторые польские дипломаты не смогут въехать в Россию в ближайшие 30 лет. Об этом сообщил Пятый канал.

Россия закроет въезд в страну для ряда польских дипломатов на 30 лет
Фото: pxhere

Это решение принято в ответ на закрытие Польшей российского консульства в Познани. Без внимания не остались и неоднократные скандалы, в которых замешаны польские дипломаты. В том числе инцидент с участием консула Гжегожа Слюбовски на Левашовском кладбище и презентация книги, связанной с организацией-иноагентом.

Польских дипломатов объявят персонами нон грата и вышлют из России в ближайшее время.

Напомним, что 5 декабря в Петербурге закрыли Генкосульство Польши в ответ на прекращение работы российской дипмиссии в Познани.

 

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