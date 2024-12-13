Правозащитница Грачева потребовала проверить блогера Майами за призывы к разводам

Правозащитница Светлана Грачева обратилась в следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывание блогера Олега Майами на предмет дискредитации семейных ценностей. Об этом сообщили 360.ru.

Причиной стали высказывания блогера — он призывал к разводам в своих социальных сетях. Грачева считает, что подобные публичные заявления, особенно в Год семьи, недопустимы и могут расцениваться как нарушение недавно принятого закона о пропаганде чайлдфри. Она подчеркнула, что Майами призывает к разрушению семей, а не к их созданию, и потребовала от него объяснений.

«Если ты призываешь женщин разводиться, то, соответственно, о каких детях может идти речь? То есть он не за создание, а за разрыв семьи», — подчеркнула правозащитница.

Также Грачева поделилась своим опытом развода: в браке женщине угрожали насилием. Она рассказала об этом, чтобы подчеркнуть стресс, который якобы вызывает решение подать на развод.