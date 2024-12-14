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Ванга предсказала развитие конфликта на Украине в 2025 году

Россиянам рассказали, как, согласно пророчествам Ванги и Матроны Московской, будет развиваться конфликт на территории Украины в 2025 году.

Ванга предсказала развитие конфликта на Украине в 2025 году
Фото: pxhere.com

Как сообщил «ФедералПресс», люди во все времена прислушивались к тем, чьи способности выходили за грани разумного, чей дар видеть распространялся за пределы стандартных человеческих способностей.

Ванга, известная провидица, не привязывала свои видения к конкретным временным промежуткам, однако трактовать их можно и по сей день. Ванга не раз подчеркивала, что Россия станет в будущем сильной и могущественной.

По словам ясновидящей, Россия откажется от западных ценностей и возглавит союз нескольких стран. Некоторые верят, что Ванга тем самым предсказала появление БРИКС.

Также известна своими предсказаниями и старица Матрона Московская, после которой человечеству остались предсказания на 2025 год в том числе. По словам Матроны, именно этот год станет светлой полосой для всей страны. К процветанию Россию приведет ее Духовный лидер.

Некоторые более древние провидцы же тоже имели свои взгляды на то, что будет происходить в мире в 2025 году. Например, алхимик Нострадамус полагал, что на территории Европы будет объявлено военное положение. В то время как старица Мисаила, отмечала, что все пришедшие со злом в святую Курщину – ныне Курскую область – будут наказаны свыше.

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