Россиянам озвучили опаснейший молочный продукт

Жителям России рассказали, какой молочный продукт лидирует по количеству вреда среди остальных на полках магазинов.

По словам врача-диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, лидирующую позицию среди опасных для здоровья человека продуктов заняло сливочное масло. Несмотря на очевидную пользу продукта, скрытая угроза заключается в количестве жира.

Как сообщила Москва 24, количество трансжиров в масле достигает 2-7%. Трансжиры – одна из категорий жиров, считающихся «плохими». Элемент питания повышает риск развития различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Чтобы снизить вероятность развития различных болезней от продукта, важно перейти на полезную альтернативу, например, на спреды, которые называют мягким маргарином. По словам специалиста, человек может есть в день без вреда для здоровья порядка 10–15 граммов спреда.