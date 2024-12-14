Дизайнера Артемия Лебедева не пустили в Смольный из-за проблем с паспортом

Дизайнера и блогера Артемия Лебедева не пропустили в Смольный из-за возникших проблем с российским паспортом.

По словам Лебедева, в его паспорте не стоял особый штамп, о чем дизайнер упомянул во время выпуска новостей, отрезок с видео доступен к просмотру для пользователей мессенджера «ВКонтакте».

Артемий Лебедев поделился, что ежегодно ему приходилось менять паспорта из-за частых перелетов. Поездки приводили к тому, что в год дизайнер получал до трех заграничных паспортов. В результате в документах отметки стали проставлять на последнюю страницу.

Проблема произошла из-за того, что в Смольном паспорт признали недействительным, так как на последней странице должны идти правила, однако у дизайнера на ней было пропечатано большое количество загранпаспортов.