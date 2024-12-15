Ветеринары установили возраст старения собак

Ветеринары из Великобритании и Венгрии рассказали, в каком возрасте у четвероногих друзей наступает «пенсионный» период.

Исследование доступно в Journal of Small Animal Practice. Специалисты для анализа вопроса обратились в ветеринарные клинику двух стран и изучили болезни, которые настигают пожилых хвостатых.

В результате выяснилось, что к престарелым питомцам относят тех собак, которые отметили свой седьмой по счету день рождения. В среднем значении к собакам-пенсионерам отнесли тех питомцев, которым исполнилось 12 лет.

Ученые подчеркнули, что нет единого возраста, под который можно было бы «подогнать» всех четвероногих друзей. У одних пород старость приходит раньше, в то время как другие по праву считаются породами-долгожителями.

Например, джек-рассел-терьеры в среднем становятся «старичками» к 14 годам, а лабрадоры носят почетное звание престарелых уже к 10 годам.