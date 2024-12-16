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Пенсионеры Петербурга и Ленобласти получат юбилейные выплаты в декабре

В этом году перед Новым годом пенсионеры получат финансовые подарки. Единовременные выплаты поступят на счета пожилых людей 28-29 декабря.

Пенсионеры Петербурга и Ленобласти получат юбилейные выплаты в декабре
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Особенно порадуют они пенсионеров старше 80 лет, так как именно в этом возрасте повышается размер страховой пенсии. Кроме того, в Петербурге и Ленобласти предусмотрены дополнительные разовые выплаты для юбиляров: 15 тысяч рублей получат пенсионеры, достигшие 90 лет, 20 тысяч — 95 лет, а 25 тысяч — 100 лет.

Напомним, что петербургским спортсменам, победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр полагаются ежемесячные выплаты в размере.

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