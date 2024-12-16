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Билеты за 80 тысяч: поход в театр стал роскошью

В Петербурге поход в театр на новогодние спектакли, особенно на «Щелкунчика», стал крайне дорогим удовольствием.

Билеты за 80 тысяч: поход в театр стал роскошью
Фото: пресс-служба Мариинского театра

В Москве, в Большом театре, билеты продаются только онлайн, что вызывает трудности с доступом и массовые жалобы. Билеты на «Щелкунчика» раскупают за считанные минуты, а цены достигают астрономических высот: места в партере стоят до 50 тысяч, в амфитеатре — до 45, а на балконе — от 12 500 рублей. Именные билеты в пиковые даты могут доходить до 300 тысяч рублей, а Большой театр проводит аукционы, где стартовая цена за пару билетов — 100 тысяч рублей.

В Петербурге ситуация с билетами на «Щелкунчика» в Михайловском и Мариинском театрах несколько лучше: билеты доступны как онлайн, так и в кассах, без необходимости предъявления документов. Однако цены тоже очень высокие. В Михайловском театре билеты на 27 декабря стоят от 6 тысяч рублей (места с ограниченным обзором), а в партере — 15-25 тысяч. На 30 декабря цены еще выше, от 8500 рублей за самые дешевые места. В Мариинском театре билеты на 26 декабря варьируются от 7500 до 21 тысячи рублей.

В итоге, поход в театр на «Щелкунчика» для семьи из четырех человек может обойтись примерно в 80 тысяч рублей, что сопоставимо со средней месячной зарплатой в Петербурге.

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