Кронштадт превратится в сказочный город на Рождество

В Кронштадте с 21 декабря по 8 января на Якорной площади пройдет Рождественское световое представление, которое превратит площадь в сказочный зимний городок. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Фасад Морского собора станет экраном для световых инсталляций, созданных как мастерами цифрового искусства, так и художниками разных направлений, включая уличного художника Нику Клёцки и специалиста по православному дизайну Леонида Валдаева. Также в проекте примут участие художники, известные по международным фестивалям светового искусства.

На площади будут расположены четыре мультимедийные фотозоны: снежный шар, рождественские часы, звезда и подарок, где можно будет сделать праздничные фотографии. Кроме того, установят елку с большими елочными игрушками, которые подарят радость детям и напомнят взрослым о детстве.