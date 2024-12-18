Считаю его волшебным: Никита Кологривый о любви к Петербургу и планах на Новый год

В последний день уходящего 2024 года телезрители смогут увидеть Никиту Кологривого в комедии «Небриллиантовая рука» на ТНТ с отсылками к шедевру советского кино. Корреспондент Gazeta.SPb узнал у Никиты Кологривого, кто был любимым героем актера в детстве, о какой роли мечтает и как планирует встретить Новый год.
— Сейчас многие советские фильмы проходят процесс переосмысления, их переснимают на современный лад. Как Вы считаете, на какую советскую картину необходимо снять ремейк?
— Мне было бы интересно посмотреть на ремейк «Кин-дза-дза!»
— Какие Ваши любимые фильмы среди картин эпохи Советского Союза?
—Таких картин огромное количество!
— В какого героя сложнее перевоплотиться, в лирического или комического героя?
— Все зависит от персонажа, я считаю, что и комедию, и драму играть очень трудно, если делать это талантливо.
— Сейчас снимается множество картин по сказкам и детским произведениям. Какой ваш любимый герой из детства?
— Моим любимым героем был Человек паук.
— Многие сериалы и фильмы сейчас посвящены трудностям подросткового возраста. Как вы прошли этот период?
— Этот период я прошел очень интересно! Это самое главное, наверное, что приключилось в моей жизни, я этому очень благодарен! Благодарен всему своему окружению и событиям, что мой подростковый период прошел именно так!
— Вы известны и как театральный актер. Есть роль, которую вы мечтаете сыграть в театре?
— Я, наверное, хотел бы сыграть Сирано де Бержерака.
— Приходилось ли Вам сниматься в Петербурге? Какое впечатление оставил город, возможно, у Вас появились любимые места?
— Я вообще очень люблю Петербург, считаю его волшебным, прекрасным, замечательным городом! Очень люблю его посещать, очень люблю там жить, ездить в гости. Любимое место пока не определил, пусть весь город будет для меня любимым.
— Скоро Новый год. Если у Вас традиции, связанные с праздником? Загадываете желание под бой курантов?
— Конечно всегда загадываю желание, безусловно есть традиции. Встречать Новый год дома, с семьей, со своими близкими. Надеюсь и в этом году все пройдёт именно так.
И всем желаю пусть они встретят этот Новый год так как им хочется!