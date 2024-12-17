Интерактивы, мультимедиа, сувениры и коллаборации: как частные музеи Петербурга привлекают петербуржцев и туристов

Экономика впечатлений все сильнее проявляет свой характер при взаимодействии брендов с потребителями, этот тренд затрагивает и взаимодействие музейных проектов с посетителями. Сейчас музеям необходимо строить общение с потенциальными посетителями не только вокруг экспонатов, но также работать над созданием уникального опыта, использовать технологии и следить за интересами потенциальной аудитории. Именно это 11 декабря обсудили эксперты во время круглого стола «Частные музеи Петербурга. Как успешно интегрироваться в туристическую инфраструктуру?», организованного Peterburg2.

«Тема музеев мне очень близка. И сегодня мы хотели бы обсудить вопросы частных музеев Петербурга, то, как они могут встроиться в городскую инфраструктуру, внести вклад в культуру, как им оказаться на правильном пути, чтобы проекты в итоге принесли деньги», — открыл встречу модератор дискуссии — исполнительный директор Цифрового Бюро ТИМ Алексей Сулимов.

Ярким примером успешного частного музейного проекта является «Эрарта» — крупнейший музей современного искусства в России, которому в следующем году исполнится уже 15 лет. Он не участвует в программах государственного финансирования и функционирует исключительно за счет собственных средств. Отличает музей и единственная в своем роде программа лояльности: приобретая и регистрируя входной билет, посетители получают возможность возвращаться в «Эрарту» бесплатно целый год. Эта система была разработана во время пандемии коронавируса, после того как музей проанализировал запросы и потребности посетителей. Подробнее об этом рассказала директор по внешним связям «Эрарты» Екатерина Атоян-Милюкова:

«Поначалу мы сталкивались с непониманием: гости города могли задаваться вопросом, зачем им годовой билет. Однако наша практика показывает, что годовой билет пользуется спросом: большинство посетителей, даже не из Петербурга, возвращаются в «Эрарту» далеко не один раз за год. Помимо того, владельцы зарегистрированных билетов, где бы они ни находились, могут пользоваться личным кабинетом на нашем сайте: интерактивные карты помогут спланировать следующий визит в музей, а бесплатные аудиогиды — узнать все самое интересное о новых выставочных проектах. И, конечно, мы уже не первый год проводим масштабный проект «Эрарта Премия», судьбу которого определяют зрители: именно они, а не жюри, выбирают произведения искусства, понравившиеся им больше всего. Зрительское голосование проходит как раз в личном кабинете, поэтому повлиять на итоги Премии можно из любой точки мира, онлайн. Все это делает музей ближе к посетителю. Посетив нас один раз, человек обязательно остается с нами».

Таким образом, можно сделать вывод, что использование современных технологий и интерактивов — это хороший способ «зацепить», удержать гостя. Подобные техники используются и в других музеях города. Хорошо работает для этого и действительно интересная сувенирная продукция — например, настольные игры. Такой сувенир тоже заставляет человека мысленно возвращаться в место, которое он посетил, а также рассказывает о нем другим игрокам. Подобный опыт есть у Выборгского замка. И, конечно, сейчас музеям надо брать на заметку возможности, которые могут дать мобильные приложения и интерактивные программы.

«У нас с коллегами появилась идея создать интерактивный проект, какую-то игру для музея, в которой дети совершенно легально, извините за сленг, будут «залипать» в телефон. Однако никто им ничего сказать по этому поводу не сможет, ведь это игра про музей. И, конечно, нужны интерактивные приложения. Например, музей «Копорская крепость», где появляется персонаж-маскот. Сотрудники музея при его помощи проводят различные познавательные программы, и мы создали приложение, где он открывает какие-то интересные новые факты о крепости, старинные легенды», — поделился своим опытом основатель и генеральный директор компании PushKeen Кирилл Рейнхольдс.

В связи с этим нужно особое внимание обращать и на мультимедийное наполнение и оборудование в музее. Сейчас всем проектам необходимо идти в ногу со временем, чтобы привлекать и удерживать гостей при помощи технологий. Традиционные выставки могут заменять мультимедийные проекты с использованием проекций и видеоряда. Это также является дополнительным «крючком» для гостей, заставляющим их запоминать место, которое они посетили, и возвращаться туда за новыми впечатлениями.

«Сегодня музеи становятся не только хранителями артефактов, но и площадками для уникальных эмоций и вовлеченности посетителей. Интерактивный контент — неотъемлемая составляющая современных культурных и арт-пространств для всех возрастов. Мы, к примеру, подбираем мультимедийные решения и системы отображения музейных материалов под разные задачи в рамках любых бюджетов — всегда находим достойный», — подчеркнул руководитель направления Интеграция компании «Тегратек» Сергей Хачатуров.

Он добавил, что, конечно, цифровой мир не должен полностью заменить физический, однако должен его дополнять. Мультимедиа на сегодняшний день предлагает пользователю широчайший спектр выбора, начиная от самых бюджетных решений вроде проекций и звукоусилений до дорогостоящих инсталляций. Так что подобрать что-то можно на любой бюджет, а вопрос финансов для частных музеев стоит особенно остро, ведь государственной поддержки они не получают.

Интересно, что такая проблема касается и государственных музеев. В части IT-решений они зачастую не получают необходимого финансирования и приходится прибегать к грантам или партнерским решениям. Поэтому монетизация там тоже важна. Об этом сообщила заместитель директора по развитию музеев Музейного агентства Ленинградской области Анна Потапова. Она подчеркнула, что при работе над креативными проектами надо помнить, что они тоже должны приносить деньги, привлекать посетителей, в том числе и туристов.

«Все зависит от целей и задач, которые стоят перед вашей институцией на ближайшие годы, надо понимать, чего вы хотите добиться», — подчеркнула Анна Потапова.

Она отметила, что важно использовать IT-технологии и партнерство для развития музеев и привела в пример крепость Копорье. Долгое время посетить ее можно было лишь в составе организованной экскурсионной группы. Чтобы дать людям возможность выбора, Музейное агентство создало мобильное приложение — мультимедиа-гид по крепости, и сейчас туристы выбирают — пойти в крепость с экскурсоводом или с мобильным приложением с элементами дополненной реальности. А в Шлиссельбурге музей истории города запустил коллаборацию с местным кафе, где готовят блюда по старинным рецептам — гастрономическую аудиоэкскурсию, которая заканчивается дегустацией — «Гастрономический вояж по Шлиссельбургу».

Своим опытом развития частного проекта поделился директор Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» Константин Лихолат. Он рассказал, как в 2018 году смог добиться интеграции с Петропавловской крепостью (ГМИ СПб), которая предоставила пространство для создания общего музейного проекта.

Еще задолго до этих непосредственных событий Константин начал собирать собственную коллекцию изразцовых печей и каминов, которая к моменту создания музея насчитывала уже более 100 экспонатов. А «Керамарх», по замыслу создателей, должен был занять нишу отсутствующего в Петербурге музея архитектуры.

«Я могу, наверное, долго пересказывать историю создания и открытия музея — это было нелегко. На самом деле, для этого понадобились годы и множество знакомств: я участвовал в разных проектах, давал на выставки предметы из своей коллекции, которых не было в других музеях. Вообще интеграции очень помогают в сотрудничестве с государственными музеями, но это, к сожалению, вообще не про деньги. Но у нас есть своя миссия — рассказывать об архитектуре города через призму этого материала, через архитектурную керамику. Это такое яркое, уникальное явление, что раскрывать его людям — уже удовольствие само по себе. Плюсы в сотрудничестве частного музея с государственным и отсутствии денежных отношений тоже есть: отсутствие корыстных интересов гарантирует отсутствие проверок, прокуратуры и т. д. А начинали мы, кстати, с корпоративного музея нашей компании (Прим. ред: реставрационно-производственная компания «Паллада»)», — поделился Константин Лихолат.

Вообще среди частных музее корпоративных довольно большое количество. О еще одном таком пространстве во время круглого стола рассказала директор по корпоративным коммуникациям компании «Марвел-Дистрибуция» Юлия Салагаева:

«Мы открыли музей мобильных телефонов, т. е. показываем технологии, которые нам близки. Это наша история, которую мы можем транслировать, потому что у нас есть связь нашего бизнеса с тем продуктом, который мы продаем. Проблемой корпоративных музеев могу назвать их сложившийся имидж, что это какой-то красный уголок с запылившимися фотографиями и наградами и то, что не все они доступны. Очень важно, чтобы о музее у человека было какое-то онлайн-представление, например, сайт, приложение и т. д. Это актуально и для корпоративных музеев. Даже небольшая интеграция с современными технологиями может, если честно, сильно поменять общее впечатление. Вторая проблема — привлечение туристов. Мы видим потенциал с точки зрения бизнес-туризма, когда человек приезжает в город на день-два, в командировку и он может посмотреть что-то, что может быть связано с его деятельностью или интересами. Важно партнерство с другими городскими проектами, чтобы в целом развивать имидж города».

Тема партнерства в итоге была названа одной из ключевых. Основатель культурного пространства в доме старухи-процентщицы «Где бабуля?» Владимир Карпов тоже высказался на эту тему, рассказав о своем опыте. В «Где бабуля?» сделали совместный проект с одним из петербургских ресторанов. От пространства до заведения можно пройтись при помощи чат-бота в район Коломна, по литературному маршруту от дома Набокова до адреса старухи-процентщицы.

«Также мы делаем «Коломна фест». В нем в этом году участвовали коммерческие и некоммерческие организации. От музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков до представителей малого бизнеса. Было интересно, фестиваль проходил в сентябре, было тепло, люди гуляли от одного места к другому, их везде ждал какой-то креатив, рассказ, гиды. В общем, у нас получилось очень интересно, есть много отзывов от людей, в частности от известных творческих личностей города, а также всевозможных председателей, СМИ и так далее. Так что такие проекты очень полезны для развития», — объяснил Карпов.

В конце встречи речь зашла о частных музеях, которые открывают крупные бизнесмены и богатые люди страны. В Санкт-Петербурге ярким примером такого проекта является достаточно популярный музей Фаберже. Но стоит ли ждать таких примеров городу на Неве в дальнейшем? Своими мыслями на этот счет поделился модератор Алексей Сулимов:

«Сейчас на музейный рынок заходят олигархи второй волны, те люди, которые сами сделали себя и свой бизнес. И когда они достигают определенного уровня и видят различную красоту, красоту музеев и искусства, то хотят приобщиться к этому чуду».

В целом все спикеры сошлись во мнении, что проблемы у частных музеев, безусловно, есть, особенно с точки зрения финансирования, ведь это сложный бизнес, который непросто монетизировать. Но и потенциал у таких проектов имеется, особенно в культурной столице России. В частности, заинтересованными в открытии музеев могут быть состоятельные люди, увлекающиеся искусством (подобный музей — музей Фаберже уже существует в городе на Неве). Или же необходимо развивать партнерство и интеграции с другим бизнесом или городскими проектами, поскольку без этого, как и без использования всего спектра современных технологий, продвижение и развитие музейного дела сейчас невозможно.