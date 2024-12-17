За проезд «зайцем» в Петербурге иностранцев могут выдворить из России

В Петербурге предпринимаются меры по борьбе с безбилетным проездом, в том числе среди иностранных граждан. Недавние рейды, проведенные совместно контролерами ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудниками МВД, продемонстрировали, что проблема «зайцев» остаётся актуальной, и встречаются мигранты, которые ошибочно считают, что отсутствие регистрации позволяет им избегать ответственности.

Во время проверок, которые охватили более 8 тысяч человек, было выявлено 130 случаев безбилетного проезда, из которых 11 — иностранцы. Одного пассажира сотрудники полиции задержали в транспорте именно за нарушение миграционного законодательства.

Согласно действующим правилам, все нарушители, независимо от их гражданства, подвергаются административной ответственности. Штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей, и, если он не будет оплачен в течение 60 дней, дело может быть передано в суд. Что касается более серьезных последствий, таких как выдворение, следует отметить, что, если иностранный гражданин совершит два административных правонарушения в течение года, он может потерять право на пребывание в России.

Член Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев отметил, что мигранты должны понимать серьезность ситуации и необходимость соблюдения правил. Он предложил повысить штрафы за безбилетный проезд, особенно для иностранцев, которые могут столкнуться с удвоенной мерой ответственности.

Депутат Законодательного собрания Александр Новиков также подчеркнул, что проблема «зайцев» требует решения, но акцентирует внимание на том, что для эффективного контроля необходимы ресурсы и технологии.

«Вопросы безбилетников должны решаться компетентными органами», — отметил Новиков.

В первой половине 2024 года по данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в агломерации работало на законных основаниях 310 078 мигрантов. Очевидно, что мигранты должны соблюдать российское законодательство, включая правила оплаты проезда. В противном случае встает вопрос о законности их нахождения в России.

В национальных диаспорах, представленных в Петербурге, просвещением иностранных граждан не занимаются, поскольку там в принципе работают уже с теми, кто имеет гражданство России и в любом случае осведомлены о том, чем грозят правонарушения и какие дисциплинарные меры могут приниматься.