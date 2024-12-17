В одном из пансионатов Петербурга выявили нарушения прав инвалидов

Прокуратура Невского района Петербурга провела осмотр условий проживания маломобильных людей в частном пансионате на улице Дудко. Об этом сообщили «Аргументы недели Санкт-Петербург».

В ходе инспекции были обнаружены серьезные нарушения, касающиеся комфорта и безопасности людей с ограниченными физическими возможностями.

В процессе проверки выяснилось, что вход в пансион не имеет необходимых средств для удобства доступа лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, не функционировала система информирования для незрячих людей. Не было вывески с названием организации и графиком работы, выполненной шрифтом Брайля.

Прокурор подал исковое заявление в суд с требованием обеспечить доступность здания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Суд удовлетворил иск прокурора, обязав владельца пансионата привести его в надлежащий вид в соответствие с законом.