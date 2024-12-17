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Разрешение на строительство нового кампуса в Шушарах получил СПбГУ

Госстройнадзор разрешил начать строительство учебного корпуса №1 Санкт-Петербургского государственного университета на центральной улице в Шушарах. Такую информацию, опубликовали на официальном сайте исполнительного органа.

Разрешение на строительство нового кампуса в Шушарах получил СПбГУ
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Этот новый корпус, который будет частью кампусов в Пушкинском районе, займет площадь около 11,6 тысячи квадратных метров. Здание высотой в четыре этажа будет возведено при участии архитектурной компании «Студия 44» и должно быть завершено к 16 декабря 2027 года.

Ранее университет столкнулся с проблемой поиска подрядчика для строительства кампуса в Пушкине, так как ни одна компания не согласилась взять на себя этот проект за сумму в 3 миллиарда рублей.

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