В Русском музее откроется выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения»

С 21 декабря 2024 по 23 июня 2025 начнется выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения», которая представит большую и разнообразную коллекцию работ великого художника за последние три десятилетия. Экспозиция соберет более 120 произведений из крупнейших музеев России.

Посетители смогут увидеть знаменитые картины Васнецова по сказочным сюжетам, такие как «Алёнушка», «Иван-Царевич на сером волке», «Ковёр-самолёт» и многое другое. Особое внимание будет уделено полотну «Царевна-лягушка» из серии «Поэма семи сказок», которое никогда до этого не было представлено зрителям Петербурга.

Выставка также проливает свет на религиозные работы Васнецова, созданные для церквей в Киеве и Петербурге, такие как Владимирский собор и Воскресения Христова. Коллекция будет дополнена парижскими работами, пейзажами, портретами и графическими произведениями художника.

Виктор Васнецов не только проявил себя как талантливый художник, но и как архитектор, дизайнер мебели и одежды. Этот аспект его таланта также будет представлен на новой выставке.

Дети смогут окунуться в особую атмосферу с инсталляциями, интерактивными элементами и мультимедийными экспонатами. Посетители смогут познакомиться с жизнью и творчеством Виктора Васнецова, а также узнают больше о былинах и сказках, герои которых изображены на его картинах.

В рамках проекта будут проводиться публичные мероприятия, такие как экскурсии, мастер-классы и другие. Для самостоятельного путешествия по выставке будет доступен маршрут «Путешествие в сказочный мир с Васнецовым» и аудиогид «Сказы и были с Иваном-царевичем». 0+