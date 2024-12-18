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В Русском музее откроется выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения»

С 21 декабря 2024 по 23 июня 2025 начнется выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения», которая представит большую и разнообразную коллекцию работ великого художника за последние три десятилетия. Экспозиция соберет более 120 произведений из крупнейших музеев России.

В Русском музее откроется выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения»
Фото: скриншот из видео

Посетители смогут увидеть знаменитые картины Васнецова по сказочным сюжетам, такие как «Алёнушка», «Иван-Царевич на сером волке», «Ковёр-самолёт» и многое другое. Особое внимание будет уделено полотну «Царевна-лягушка» из серии «Поэма семи сказок», которое никогда до этого не было представлено зрителям Петербурга.

Выставка также проливает свет на религиозные работы Васнецова, созданные для церквей в Киеве и Петербурге, такие как Владимирский собор и Воскресения Христова. Коллекция будет дополнена парижскими работами, пейзажами, портретами и графическими произведениями художника.

Виктор Васнецов не только проявил себя как талантливый художник, но и как архитектор, дизайнер мебели и одежды. Этот аспект его таланта также будет представлен на новой выставке.

Дети смогут окунуться в особую атмосферу с инсталляциями, интерактивными элементами и мультимедийными экспонатами. Посетители смогут познакомиться с жизнью и творчеством Виктора Васнецова, а также узнают больше о былинах и сказках, герои которых изображены на его картинах.

В рамках проекта будут проводиться публичные мероприятия, такие как экскурсии, мастер-классы и другие. Для самостоятельного путешествия по выставке будет доступен маршрут «Путешествие в сказочный мир с Васнецовым» и аудиогид «Сказы и были с Иваном-царевичем». 0+

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