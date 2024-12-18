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В больницах Ленобласти выросло число медработников из Средней Азии

Жители Петербурга заметили, что в больницах и поликлиниках Ленинградской области на табличках кабинетов врачей всё чаще встречаются фамилии из стран Средней Азии. Речь идёт не только о мужчинах-врачах, но и о женщинах, а также санитарах с такими фамилиями.

В больницах Ленобласти выросло число медработников из Средней Азии
Фото: Baltphoto/Мойка78

Во многих городах области, например, во Всеволожске, Кудрово и Выборге работают иностранные специалисты разных специальностей с таким фамилиями. Об этом сообщила «Мойка78».

Основной причиной привлечения иностранных врачей является нехватка медицинских кадров. Ранее Комздрав сообщил, что в Петербурге наблюдается недостаток врачей (24,11%) и медсестер (32,59%) в медицинских учреждениях. Эти данные были представлены в постановлении правительства города о внесении изменений в законодательство о здравоохранении.

Власти упрощают процедуру получения гражданства для иностранных специалистов, чтобы решить проблему кадрового голода. Некоторые из них получили российские паспорта после года работы в стране.

Горожане интересуются, как власти проверяют подлинность дипломов иностранных врачей и проводят ли они проверку на профпригодность и переобучение в России.

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