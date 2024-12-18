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Дерматолог объяснила, как следует заботиться о коже в зимний период

Врач-дерматолог Елена Мошкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась рекомендациями по уходу за кожей в зимний период. Она сообщила, что зимой секреция кожного сала снижается, а его состав становится более густым. Из-за этого может показаться, что сухая кожа стала жирнее, хотя её тип не изменился.

Дерматолог объяснила, как следует заботиться о коже в зимний период
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Зимой легко спутать шелушение или сухость кожи с дерматологическим заболеванием. Если кожа сухая, следует использовать насыщенный крем, а при себорейном дерматите — специальный лечебный.

Дерматолог советует наносить любой увлажняющий крем за полчаса до выхода на улицу. Однако стоит учесть, что маркетологи могут называть свои продукты «зимними кремами» для повышения спроса. Поэтому стоит внимательнее подходить к выбору уходовой косметики.

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