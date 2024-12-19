Загитова исполнит роль Одиллии в ледовом шоу «Лебединое озеро»

Премьера ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» состоится 26 декабря в Петербурге. Олимпийская чемпионка Алина Загитова примерит на себя роль Одиллии —дочери злого колдуна, которая, приняв обличие Одетты, попытается соблазнить принца Зигфрида.

В беседе с «Газетой.Ru» фигуристка призналась, что ей было необычайно интересно воплотить на льду образ отрицательной героини.

Загитова объяснила свое участие в проекте тем, что сложный и многогранный характер Одиллии сразу привлек ее внимание. Она также порекомендовала поклонникам фигурного катания прийти на шоу, отметив его яркость и зрелищность.

Организаторы обещают создать незабываемую атмосферу. По словам пресс-службы, зрителей ждут не только выступления фигуристов, но и воздушные акробатические трюки, живое вокальное сопровождение от звезд российской эстрады, а также масштабные декорации и впечатляющие инсталляции, выполненные с использованием новейших 3D-технологий.

В числе главных исполнителей ледовой сказки Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и многие другие именитые спортсмены.

Посетить шоу можно будет до 7 января в петербургском спортивном комплексе «Юбилейный».