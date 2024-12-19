В Петропавловской крепости покажут архитектурно несбывшийся Ленинград

В понедельник 23 декабря в Невской куртине Петропавловской крепости открывается выставка «Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи». Она включает около 70 листов архитектурной графики и продолжает проект «Несбывшийся Петербург» 2018–2019 годов.

Выставка демонстрирует нереализованные проекты 1919–1990 годов, отражая стремление архитекторов создать новый советский город. Выставка включает в себя работы мастеров «старой школы» и таких архитекторов, как Троцкий и Левинсон.

В первые годы после революции акцент был на «бумажной» архитектуре, что способствовало поиску новых форм. Конкурс на проект Дворца рабочих стал шагом к авангарду и конструктивизму. В начале 1930-х годов в Ленинграде распространилась модернизированная неоклассика, отраженная в проектах Дома Советов и Гидрографического управления. К концу 1930-х годов архитектура приняла ретроспективный стиль «сталинский ампир» с декоративной помпезностью, проявившейся в градостроительных замыслах вокруг Дома Советов.

Во время войны архитекторы разрабатывали проекты восстановления города, включая площади на месте разрушенного Андреевского рынка. В начале 1950-х годов для реконструкции проспекта имени Сталина предложили проекты высотных зданий.

С хрущевской «оттепелью» в 1955 году стиль общественных зданий изменился на модернистский с акцентом на железобетон и стекло. С середины 1970-х годов архитектурные формы усложняются, включая застройку правого берега Невы и создание «морского фасада» Ленинграда. 0+